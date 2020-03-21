国家发改委：低风险地区间健康证明要做到全国互认 不得设置障碍

人民网北京3月21日电 （王国菁）21日，国务院联防联控机制就重大投资项目开工复工有关情况举行发布会。会上，国家发展改革委投资司司长欧鸿表示，低风险地区之间的人员和货物流动，必要的健康证明要做到全国互认，不得再设置障碍，不对人员采取隔离措施，加强投资项目远程审批服务，进一步提高前期工作办理效率。加快推进一批重大项目开工建设。

欧鸿介绍，为推进重大项目开复工、积极扩大有效投资，国家发展改革委采取了以下三项措施。一是加快推进项目开复工。当前全国大部分地区已进入施工黄金期，国家发改委将督促指导各地方加快推进项目开复工，提高施工强度，加快建设进度。针对建设项目用工、运输、原材料供应等问题，组建工作专班，精准施策、打通堵点。

二是积极扩大有效投资。为应对疫情影响，实现全年经济社会发展目标，在当前形势下扩大有效投资事关全局、至关重要，要充分发挥投资关键作用，抓紧下达中央预算内投资。扩大地方专项债券规模，加大政府投资力度，加强公共卫生、市政设施、老旧小区改造、应急物资储备体系等领域建设。下更大力气加强项目前期工作，加快项目审批进度，加强用地、用海等要素保障。同时进一步鼓励民间投资，激发民间投资活力。

三是确保精准投资，不搞“大水漫灌”。扩大有效投资，聚焦疫情暴露出来的薄弱环节，聚焦经济社会发展存在的短板领域，聚焦高质量发展和国家重大战略。决战脱贫攻坚目标任务，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设。项目建设要科学论证，有序推进，不搞“大水漫灌”。