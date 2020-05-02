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国家卫健委：新增确诊病例为1月16日以来最低 已向16国派出15批专家组

2020年05月02日15:19 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月2日电 （许晓华）2日，国务院联防联控机制就江苏省疫情防控工作举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，5月1日，全国新增确诊病例1例，为1月16日以来最低；28个省份和新疆生产建设兵团已连续14天无新增本土确诊病例。今天起，全国所有省份应急响应级别均为二级或以下。

5月1日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例1例，为境外输入吉林病例；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入上海疑似病例。当日新增治愈出院病例43例，解除医学观察的密切接触者650人，重症病例减少1例。

境外输入现有确诊病例464例，其中重症病例7例；现有疑似病例9例。累计确诊病例1671例，累计治愈出院病例1207例，无死亡病例。

截至5月1日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告:现有确诊病例557例，其中重症病例37例；累计治愈出院病例77685例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82875例，现有疑似病例11例。累计追踪到密切接触者733733人，尚在医学观察的密切接触者7873人。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者20例；无当日转为确诊病例；当日解除医学观察12例，其中来自境外输入3例；尚在医学观察无症状感染者989例，其中境外输入112例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1513例。其中，香港特别行政区1039例，澳门特别行政区45例，台湾地区429例。

5月1日，全国新增确诊病例1例，为1月16日以来最低；28个省份和新疆生产建设兵团已连续14天无新增本土确诊病例。今天起，全国所有省份应急响应级别均为二级或以下。五一假期第一天，部分景区出现了人员拥挤并不戴口罩的现象，再次提醒：要分时预约、错峰出行、间隔游览，避免人群聚集，正确佩戴口罩，注意手卫生，关注体温变化，始终做好个人防护。

“据世卫组织最新通报，疫情已扩散到213个国家和地区，日新增确诊病例连续一个月超过6万例。中国已向16个国家派出15批、共149人的医疗防控专家组。日前，塞尔维亚国防部为中国专家组颁发了象征‘保卫国家’最高荣誉的奖章。我们将与国际社会继续合作，共同抗击疫情。”米锋说。

(责编：刘卿、李栋)


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