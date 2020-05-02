新冠病毒感染人体最新鉴定出332种蛋白质相互作用

国际学术期刊《自然》最新发表一篇药物研究论文称，研究人员经过分析，鉴定出参与新冠病毒(SARS-CoV-2)感染人体的332种蛋白质相互作用，其中约五分之一是已有药物的靶标，或可用于开发针对新冠肺炎(COVID-19)的疗法。

为解决新冠病毒如何“劫持”人类宿主这一不甚明确的问题，该研究论文通讯作者、美国加州大学圣地亚哥分校Nevan Krogan及同事，通过调查29种新冠病毒蛋白质中的26种如何与人体蛋白质相互作用，最后鉴定出332种明显的相互作用，其中66种相互作用的人体蛋白质已经是69种已知化合物的靶标，包括29种美国食品药品监督管理局(FDA)批准的药物和40种处于临床或临床前试验中的化合物。

研究团队进而对这69种化合物的一个子集进行测试，发现有两组在实验室实验中展现出抗病毒作用，这些抗病毒剂或是阻断了蛋白质翻译——病毒复制的一个关键过程，或是靶向特异性受体(Sigma1或Sigma2)，破坏病毒。这些发现表明，目前已获批或处于研究中的针对其他疾病的药物，或许可以用于开发针对新冠肺炎的疗法。论文作者提醒，该研究未在感染新冠病毒的个体身上进行测试。

研究团队表示，了解新冠病毒感染人类的机制，识别可药性靶标，有望指导新冠肺炎疗法的开发。但他们也特别强调，在考虑再利用已知药物时应保持小心谨慎，因为可能存在意外的副作用。因此，后续还需要对已知会靶向新冠病毒感染相关蛋白质的药剂开展进一步研究。( 孙自法)