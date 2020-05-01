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医疗队员谈援鄂感受：经历了磨炼收获了成长 未来努力帮助更多患者

2020年05月01日16:40 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月1日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京大学人民医院创伤救治中心主治医师、援鄂医疗队队员刘中砥表示，在武汉奋战了70多天，让医疗队的成员们对这座城市、对这里人产生很深的情感。

刘中砥介绍，在收治的病人中，有一对母子。母亲是一位60多岁的阿姨，爱人因疫情去世，但她非常坚强，在病房中积极接受治疗。“有一次我去她的病房取一些资料，完事后想问她有没有更多诉求。这时她阿姨反应特别快地对我说，刘大夫你不要再往前走了，你要离我远一点，保护好你自己，我知道你们还很年轻。”刘中砥回忆，当时她和我说话时的语气，就像一个母亲在叮嘱儿子一样，对我触动特别大。

“而阿姨的儿子因为父亲去世，受了很大打击，对自己没有足够时间去陪伴父亲非常内疚。医护人员对他进行了安慰和心理疏导，甚至联系了当时已经转病房的阿姨，让母子之间进行交流。阿姨在与儿子视频连线时说，‘孩子，你爸爸已经走了，你不要想太多，因为你还有自己的家庭，我们活着的人要好好活，妈妈给你加油。’当我看到这个场景时，心里特别难受。这些患者由于承受太多不幸让人很多的，但他们的坚强让人敬佩。”刘中砥说。

刘中砥最后总结说：“今天是医疗队离开武汉的第25天，回想起在武汉战斗的日日夜夜，内心依旧非常澎湃。很多年轻的医务工作者在战‘疫’中既经历了磨炼，也收获了成长，让我们今后有了更高的奋斗目标。在武汉经历的一切，会一直激励我们，始终牢记作为一名医者的责任和使命，不断砥砺意志品质，增长工作技术，尽最大努力帮助更多患者，为他们送去帮助、安慰和健康。”

(责编：欧阳易佳、李栋)


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