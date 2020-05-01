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专家谈救援物资供给：多方筹措保证核心物资借给

2020年05月01日16:00 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月1日电 (李轶群)今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上，北京大学人民医院副院长、医疗队队长、临时党总支书记王天兵表示，疫情爆发初期，物资缺乏是全国性的，包括人民医院也缺。但核心物资一直没有中断，后通过多方筹措，最终从根本上解决了物资的缺乏。

王天兵表示，初期医院为每一位队员都配备了专门的物资箱，包括医疗和生活物资，尽量给大家一开始就带够、带全，保证队员到武汉后第一时间投入工作。

他介绍，2月7日，大部队百人团去武汉救援时，医院尽其所有为队员准备物资，除了每个队员的标配外，还为公共物资准备了近130箱，包括常用的口罩、帽子、防护服、隔离衣等耗材，还临时调拨了一个移动式超声仪，ECMO的整个设备和耗材，监护仪、血氧仪等。

“即便这样，到了武汉还是发现有物资的不足。” 王天兵说。主要通过当地医院，通过武汉同济医院，向政府申领。除此，还继续依靠大后方，依靠人民医院陆陆续续给寄了好几批需要的物资。

另外，还有来自社会的捐赠，王天兵介绍，这包括社会各界爱心人士、企事业单位，各个团体，这期间，从国内国外也购置了很多物资，通过各种渠道运到武汉，运到我们手里，在早期解决了物资缺乏问题。

王天兵表示，虽然有物资的缺乏，但核心物资一直没有中断。到3月中旬时，全国各地的物资就陆陆续续调拨到武汉，从根本上解决了物资的缺乏。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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