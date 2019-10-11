桔梗：紫花白身俏模样 宣肺祛痰助开嗓

桔梗花开，紫蓝色的花朵，清香脱俗，宁静淡雅，带给人们心情的愉悦，于是有了桔梗谣，桔梗舞；入膳做菜，入方作药，还是那坚实、洁白的根茎。

妙用桔梗 免去手术之苦

在纪录片中，出生在安徽省合肥市的谭电电从小练习京剧，他最喜欢演绎的角色就是包公。黑面长髯、目光凌厉，开口一句“当朝附马朗，欺君王、藐皇上，杀妻灭子良心丧”震慑全场。可惜这位少年突发扁桃体炎，经西医诊断需要马上手术，这对于一个靠嗓子吃饭的人来说，简直是晴天霹雳。京剧不同于普通的流行歌曲，对嗓子的要求更高，一旦动了手术，谭电电很有可能就再也不能唱《铡美案》了。因此，手术之事也遭遇了京剧老师的反对，这才让他想到去求助中医。

没想到的是，66岁的老中医郑日新竟然只用了五味中药，不仅让谭电电免受手术之苦，更是完好地保住了他的嗓子，令他能够演唱如初。郑日新开出的处方是：桔梗、甘草、紫荆皮、赤芍、玄参，其中前两味药的搭配出自《金匮要略》中的一张经典名方：桔梗汤。

对于西医来说，只有手术才能解决的问题，中医却从宣肺利咽、祛痰排脓论治，简简单单几味药，药到病除。

事实上，用于治疗音哑失音的中医方子还真不少，不起眼的桔梗往往扮演着重要角色。《仙拈集》中的回音饮，治声音哑，用桔梗、甘草、乌梅、乌药各等份，水煎服。《圣济总录》治肺虚声音不出，用桔梗、诃子、甘草研成粉末，拌入马勃、砂糖制丸，用来含化。《御药院方》治心肺风热，攻冲会厌，语声不出，咽喉妨闷肿痛，用桔梗、甘草、防风、枳壳组成增损如圣汤用于治疗。

肺系病痛 常见桔梗入药

中医认为，五色入五脏。桔梗，白色，入肺经，因此对于肺系疾病尤有奇效。

比如临床中最常见的感冒、咳嗽、咽喉肿痛，大多离不开这味药的。再有哮喘、肺痈、肺痨等疾病的处方用药，几乎都可见桔梗。

纵观桔梗的六大功效，也无一不与肺系有关：开宣肺气、开胸散结、祛痰排脓、利咽开音、载药上行入肺、畅利二便（肺与大肠相表里）。

清代著名医学家黄元御写过一本叫《四圣心源》的医药书，里面有个用于治疗鼻炎的桔梗元参汤：桔梗9克，元参9克，杏仁9克，橘皮9克，半夏9克，茯苓9克，甘草6克，生姜9克。

他认为，鼻炎是人体内的气机升降转得不太灵光了，导致上面的气机堵塞，鼻窍不通，而这个方子可以升降气机，去除寒邪，有治疗良效。此方中，升提药与下降药配合，升提有桔梗开肺气、解毒排脓，元参润燥解毒，茯苓去除水湿、助脾气之升，生姜升散在外表之寒；下降用杏仁降肺金之气，半夏和胃降逆，橘皮清理肺气、化痰降逆。另用甘草补脾益胃，坐镇中州。合而治疗肺气郁阻，鼻塞涕多病证。

在我临床治疗鼻炎的过程中，也经常会以这张方子打底化裁使用，效果都不错。现在，我这里有一些肺结节病的患者。在越来越先进的科学仪器的检查下，许多之前根本就查不出来的肺结节，如今都暴露无遗，哪怕只有零点几厘米，也都能够看到，这也让许多人提早警备，开始进行治疗。在我的用方当中，同样是离不开桔梗的，我看重的是桔梗“开肺气郁结”。

名医处方 巧用桔梗

在今年开春央视上映的电视剧《老中医》，是以民国时期“孟河医派”的重要人物丁甘仁为原型的。这位老中医就特别喜欢用桔梗，而且在不同的疾病中都能灵活运用，剂量极轻，却往往能起到四两拨千斤的效果。

丁甘仁指出，桔梗能“定痢疾腹痛”，用来治疗下痢赤白脓血、便后脱肛，治疗女子崩漏带下。在他看来，桔梗可以作为诸药舟楫，载药上行，使得清气上升，浊气自下，既能升提，又可通降，一药两用，收到良效。他还利用桔梗透脓之性，与皂角刺、穿山甲配合排脓行血，消托兼施，治疗男子肝病，漫肿而硬、按之疼痛、大如手掌者。

桔梗配甘草名“甘桔汤”，通治咽喉口舌诸病，宋仁宗御名如圣汤，王如古《医垒元戎》以之为底方，随病症不同配用不同药物。药随症变，不变的是桔梗和甘草：失音无声加诃子，咳逆上气加陈皮，涎嗽加知母、贝母，酒毒加葛根，少气加人参、麦冬，吐脓血加紫苑，疫毒肿加牛蒡子、大黄，咳、渴加五味子，呕加生姜、半夏，目赤加栀子、大黄，胸满、膈不利加枳壳，不得眠加栀子，心胸痞加枳实，皮肤痛加黄芪， 面目肿加茯苓，咽痛加牛蒡子、竹茹，肺痿加阿胶，发斑加防风、荆芥，声不出加半夏。

桔梗入菜 香可待客

每年7、8月间，紫色的桔梗花开放，朝鲜族人民最喜欢在这个时节哼起悠扬的桔梗谣，跳起美好的桔梗舞。

纪录片中介绍，在韩国泡菜当中，有一道就是用桔梗制成的。在桔梗收获的时节，人们把又大又白的桔梗茎段采挖出来，洗净晒干保存；腌制时将干品泡发，加好配料，腌制一周即成桔梗泡菜。

桔梗是有一定苦味的，所以桔梗在《丹溪心法》叫苦梗，《本草纲目》叫苦桔梗。但有次尝过桔梗泡菜后，却完全改变了我的看法。某年5月，我在吉林延边，对着餐桌上的桔梗泡菜，不敢下箸，在主人的催促下，我尝了一小块，竟然没有想象中的苦味，感觉到的是厚重的酸辣，只是后味有一点点的苦。看来经过巧妙加工，桔梗也可以做成美味佳肴，所以有了桔梗冬瓜汤、桔梗炖白肺、桔梗牛杂汤等保健药膳，上了餐桌，让宾客享用。如桔梗牛杂汤，原料用牛肚200克，桔梗100克，萝卜100克，黄豆芽50克，葱、生姜末少许。做法：先将牛肚洗净切条，入沸水中焯2分钟，捞出冲凉备用；桔梗洗净，放入容器内浸泡至软，撕条；萝卜去皮切块。锅中加2大匙色拉油烧热，放葱、生姜末、桔梗、金钱肚、料酒、酱油炒至上色，然后倒入清水8杯，放入黄豆芽、萝卜煮10分钟，用胡椒粉调味即成。