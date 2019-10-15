秋天吃梨，怎么吃最好

梨是生活中比较常见的一种水果，有润肺止咳的功效，尤其适合秋天食用，实为果中之上品。有些人喜欢生吃梨子，觉得口感更棒，而有些人喜欢将梨子煮熟了吃，认为这样才更有营养。

梨子的功效与作用

生吃 梨是一种偏寒性的水果，具有润肺止咳、滋阴清热的功效。在秋冬干燥的季节，是最为适合吃梨的。《本草纲目》记载过，梨能帮助治疗风热疾病，降火化痰和润肺，对于秋冬季节流行的呼吸道疾病造成的咽喉疼痛、干燥、干咳、口渴等阴虚症状，具体一定缓解功效。

熟吃 生梨性寒，因此并不适合脾胃虚寒的人食用，如果是风寒感冒导致的咳嗽也不适合吃生梨。因此这时把梨炖煮成汤或者隔水蒸熟后食用，梨的寒性就有所下降了。梨子蒸熟以后同样有清热止咳、润肺化痰的功效。如果在蒸煮梨的时候，加入其他药食两用之材效果更好。但依然要注意，体质虚寒的人最好少吃梨。

熟吃梨可以搭配什么

熟吃梨时，大家也可以根据自己的实际情况来选择蒸煮梨时加入的食物。

梨与乌梅同煮 对于干咳时间较长，或者咳得比较严重的患者，可以加入乌梅、甘草10克，跟梨一起煮，煮好后吃梨喝汤。

乌梅味道酸，而甘草味甘，跟梨一起煮，养阴润肺止咳的作用就更明显。乌梅还有敛肺止咳作用。煮出来的汤味道香甜爽口，非常适合孩子吃。滋阴润燥，防治口腔、鼻、喉和皮肤干燥。

葱姜与梨同煮 冬季人体都会有不舒服的时候，因为这个阶段，燥邪、寒邪经常会进入人体，导致干咳、流鼻涕情况的出现。这个时候，可以煮梨水喝，在锅里加上两三片生姜、五六根大葱，煮个五六分钟再喝，一天一到两次，这样可以起到祛除寒邪的作用。

川贝蒸梨 蒸梨是一种非常传统的做法，一般是把梨子底部三分之一处切下当作盖，把梨心挖掉，掏空梨中间的果肉，并切成块。然后将川贝母细粉（约3克左右加一个梨）和冰糖放入梨中，然后将梨放在蒸笼上，大火蒸约20分钟，取出来后就可以吃了，这样吃不仅能够润肺，还有止咳化痰的功效。