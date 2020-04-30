上海市疾控中心：切断病毒传播途径 流行病学调查发挥了不可或缺的作用

人民网北京4月30日电 （许晓华）30日，国务院联防联控机制就上海市疫情防控工作举行发布会。会上，上海市疾控中心副主任孙晓冬表示，要切断病毒传播途径，流行病学调查在其中发挥的作用是不可或缺的。在这次新冠疫情的控制中，疾控部门在流调中发挥了重要的主力军作用。流调发挥的作用有四个方面。

一是有信心。上海做流调工作时，调动了市区两级疾控中心作为核心部门，同时社区卫生服务中心也参与到整个流调的队伍当中，设计了三级梯队，有将近2000人，核心的一级和二级梯队有737人，主要由市区两级疾控中心参与。有这样的技术和力量储备，使得开展流调的时候充满了信心。

二是细心。流调工作无非是追求细枝末节的流调，特别是细到每一个被调查对象的所有生活轨迹，方方面面，这也是对流调工作人员的一个考验。

三是恒心。流调工作不是说一次调查就可以完成的，要持之以恒，要咬定青山不放松。上海发生过好几例类似的情况，曾经发现一起聚集性疫情，一男一女两个病例，女的确诊病例是由这名男性作为传染源，但是一直没有追溯到这名男性的感染来源在哪里。之后疾控部门发挥了持之以恒的调查精神，先后调查了大概160多个相关人员，最终通过将近7天努力，发现该病例曾经和另外一个本市确诊病例在游泳池里有过交集，而这个确诊病例自身又跟另外一个上海的聚集性疫情当中的另外一例病例有关系，而这个聚集性疫情病例又跟外省市的一起聚集性疫情有关系，这就凸显了流调工作要持之以恒的重要性。

四是要有爱心、要有耐心、要关心被调查对象。被调查对象虽然是病人但肯定不是敌人，要给他提供帮助，帮助他回忆他以前所有流行病学相关的活动轨迹，这一方面有助于控制疫情，同时也是体现了疾控部门的人文关怀、形象和地位。