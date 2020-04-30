北京突发公共卫生事件一级响应调整为二级

时隔三个多月后，北京迎来疫情防控新变。4月29日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市人民政府副秘书长陈蓓宣布，自4月30日零时起，将北京突发公共卫生事件应急响应级别由一级响应调整为二级响应，并相应调整相关防控策略。

据了解，今年1月24日，北京市在新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上表示，北京启动突发公共卫生事件一级响应机制，把全力做好疫情防控工作作为重中之重任务。经过严密精细的疫情防控，实施严把入京关、境内外人员隔离观察、社区严格管理、“绿码”推广应用……截至4月28日24时，北京15区超过36天无新增本土病例报告，其中12个区70天以上无本土新增病例，“综合考虑，北京市调低一级应急响应等级的内外部条件已基本具备。”陈蓓说。

时隔三个多月后，下调响应级别意味着什么？各项防控政策有何变化？广大群众如何“依规而行”？

陈蓓表示，就当前工作来讲，境外输入和本地反弹风险都不可低估，防控任务依然严峻。响应级别调整后，实行九“严格”：严格社区管控，继续实行封闭式管理；严格进京检查站管理；严格学校常态化管理；严格复工复产管理；严格落实常态化监测，对重点人群应检尽检；严格就医管理，建立实名制预约常态机制，严格院感防控升级版措施，彻底阻断院内疫情的传播；严格境外返京人员管理；严格落实四方责任；严格个人卫生管理，落实文明促进条例，倡导健康公约。

“科学有效对部分防控策略进行调整。”陈蓓说，国内低风险地区进京出差，返京人员不再要求居家隔离14天，正在隔离观察的可以解除观察。

响应级别调整后，社区村政策进行调整，继续实施社区封闭管理，持续抓好全天出入实名制管理的基础上，对非本小区居民持健康宝绿码并登记后可以进入小区探亲访友，快递、外卖、鲜奶配送、家政服务、房屋中介等服务行业从业人员，使用健康码并登记后可进入小区。

响应级别调整后，在严格落实各项措施的基础上，有序开放图书馆博物馆等，暂不开放篮球足球等对抗类团体项目，地下空间游泳场所暂不开放。全面恢复社区养老驿站等为老服务项目。

北京疾控中心副主任庞星火介绍，应急响应级别下调，不意味着防控放松，市民更应做好个人防护，坚持科学佩戴口罩。

新冠病人及疑似患者、居家隔离及监测对象、出现呼吸道症状的人群，到医院就诊、乘坐各类交通工具，要坚持佩戴口罩。在展览馆、图书馆、养老院、学校等场所需要佩戴口罩。其他人员在户外，可不佩戴口罩。

随着响应级别的下调，北京市地铁、公交防控措施也有了相应调整。

北京市交通委副主任、新闻发言人容军介绍，鉴于北京应急响应机制降至二级，北京交通工具满载率标准也将调整。从4月30日起，地面公交满载率由50%上调至75%，轨道交通满载率由50%上调至65%。有序恢复跨京冀线路运营，有序恢复古北水镇等景区公交运营。

同时，北京将按照“安全有序、分区分级、由近至远”的原则，逐步恢复进出京长途客运班线和旅游包车业务。暂不恢复疫情风险等级为中高风险地区的客运班线。（记者韩亚聪）