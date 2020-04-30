北京下调应急响应级别至二级 低风险地区返京不再隔离十四天

本报北京4月29日电（中青报·中青网记者 刘世昕）北京市政府副秘书长陈蓓今天宣布，自4月30日零时起，北京突发公共卫生事件一级响应调整为二级，低风险地区返京不再隔离14天。

陈蓓介绍，在继续对境外及国内高中风险地区返京人员严格管理的基础上，对国内低风险地区进京、出差返京人员不再要求居家或集中观察14天。正在居家或集中观察的，可以解除观察，但不包括境外、湖北及其他高中风险地区返京人员及隔离人员。来京入住宾馆酒店者，可凭借北京健康宝“绿码”办理手续，不再要求提供核酸检测证明，但要加强健康监测。

陈蓓说，今后一段时间内，北京市还要坚持实行一系列严格措施，包括社区继续实行封闭式管理，但非本小区居民持健康宝“绿码”并登记后，可进入小区探亲访友。快递、外卖、鲜奶配送、家政服务、房屋中介等服务行业从业人员，持健康宝“绿码”并登记后可进入小区。征得邻里同意后，装修人员可持健康宝“绿码”登记后进入小区。

北京将逐步恢复省际客运班线，但湖北（含武汉）地区返京人员继续按照此前方式，保持有组织、“点对点”、全程闭环管理工作机制不变。武汉返京人员继续实施返京前7日内先行核酸检测合格后，再行购票或公路通关措施。机场口岸方面，继续保持目的地为北京的国际客运航班从指定第一入境点入境机制不变，继续保持境外入境进京人员健康管理措施不变。

在休闲娱乐方面，北京将有序开放图书馆、博物馆、美术馆等室内公共场所，并实行预约限流措施。但室内外体育健身场所暂不开放篮球、足球、排球等对抗类运动项目；地下空间体育健身场所、游泳馆等暂不开放；各影院、KTV、小区内外棋牌室娱乐室暂不开放。有序恢复养老机构服务秩序，严格封闭管理。

“应急响应级别的调整绝不意味着防控工作标准降低、防控力度减弱，而是对防控工作提出了新的更高要求。”陈蓓说，对重点人群要做到核酸“应检尽检”。

北京市疾控中心副主任庞星火说，尽管应急响应级别下调，市民仍应做好个人防护，一些重点人群仍应坚持佩戴口罩，如新冠肺炎确诊病人、疑似病人、无症状感染者及其密切接触人员，康复期出院病人，以及入境人员（从入境至隔离期满）；居家隔离或健康监测对象及其共同生活的家人；医疗卫生、安保执法、公共服务等频繁接触不同人群的工作人员；乘坐各类公共交通工具或公用电梯的人员等。

庞星火建议，北京居民在一些重点场所应佩戴口罩，如人员密集、通风不良的办公区域、会议场所、生产作业区域；与不了解健康状况的人员接触距离小于1米的任何环境或场所。她特别强调，教室内的授课教师和听课学生，校内教职员工（含后勤保障、保洁、安保人员），进入校园内的外来访客，都应该坚持佩戴口罩。

北京市疾控中心建议，“五一”假期来临，居民不去境外出差旅游，不建议去国内近14天内有病例的中高风险地区出差旅游，对中高风险地区来京返京人员坚持医学观察14天。

来源：中国青年报