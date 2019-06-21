冠心病患者要调整饮食
北京大学人民医院心内科副主任医师 王鲁雁
不良生活方式对于冠状动脉粥样硬化性心脏病的发病和冠脉事件的发生起着重要的作用，其中包括不合理的膳食习惯、吸烟或接触二手烟、肥胖、缺乏体力活动、酗酒、精神压力过大等。下面就冠心病患者膳食干预进行简要介绍。
对于冠心病患者而言，不合理膳食主要包括：一、高胆固醇饮食，由于胆固醇尤其低密度脂蛋白胆固醇可参与冠状动脉粥样硬化病变的形成、进展和破裂等过程，过多的外源性胆固醇摄入可导致血液中胆固醇水平的升高，进而参与冠脉事件的发生。二、高热量饮食，超重和肥胖是冠心病的重要危险因素。由高糖、高脂饮食带来的热量摄入过多，当其超出人体热量消耗时会导致超重、肥胖、血脂异常、糖调节受损等情况的发生，不利于冠心病的控制。三、对于合并高血压的冠心病患者高钠饮食可导致血压的升高，而高血压是冠心病的重要危险因素之一。在冠心病合并心功能不全患者中，过多的盐摄入可导致人体内血液容量增加，从而增加心脏负担诱发心衰。
因此，不合理膳食构成的调整对于冠心病患者是非常重要的。其中包括：一、适当减少膳食胆固醇摄入，动物内脏等食物富含胆固醇，应尽量减少食用。二、减少膳食中饱和脂肪酸和高热量食物的摄入，限制动物脂肪和饱和脂肪酸含量高的植物油如棕榈油的摄入，控制甜食、含糖饮料的进食，将体重控制在正常范围内（即体重指数小于24kg/m2）。三、增加饮食中新鲜蔬菜、水果、低脂（或脱脂）乳制品、禽肉、鱼、大豆等的摄入，在低脂、适当热量和蛋白质摄入的同时，保证维生素、钾、钙、镁等微量元素、纤维素的摄入。四、限制膳食中钠盐摄入，减少家庭烹饪用盐、含盐调味品的使用，控制食用钠盐含量较高的加工食品如咸菜、腌制品等，将氯化钠摄入量控制在每天6克以下。
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