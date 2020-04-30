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孩子戴口罩科学引导很重要

张军停

2020年04月30日08:16 来源：北京青年报

贵报4月29日评论《纠正学生乱戴口罩亟须权威指导》阅后，觉得作者提醒的这个问题很及时，确实很有必要。近日，国务院联防联控机制印发了《公众科学戴口罩指引》，教育部门应结合实际，给学校孩子也出台一份指引进行指导。

孩子经常戴口罩会造成哪些危害？会造成轻微的缺氧，戴上去之后易造成呼吸费力，因而缺氧感到头晕，还会影响孩子在学校的学习；降低了身体对自然界的适应性，孩子的呼吸道缺乏锻炼，会使鼻黏膜变得脆弱，失去了鼻腔的原有生理功能，稍微受凉便更容易感冒；影响面部发育，长期戴口罩让孩子尤其是本来就有鼻炎的孩子呼吸不畅，进而就会用口呼吸。而口呼吸会造成下巴后缩，下颌线不明显，影响面部轮廓。

学校也要结合实际，在做好防疫消毒的前提下，教育孩子在学校如何正确戴口罩。在学校教室里面上课，是聚集性非常强的场所，要求必须戴口罩。在户外、在运动场，人员没有那么多，且人和人之间间隔较大的情况下，可以不戴口罩。

(责编：李轶群、许晓华)


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