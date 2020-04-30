国家卫健委：4月29日0—24时新增确诊病例4例 上海新增疑似病例3例

人民网北京4月30日电（董童）国家卫生健康委于30日在官网发布的《截至4月29日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，4月29日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例4例，均为境外输入病例；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入疑似病例（均在上海）。当日新增治愈出院病例32例，解除医学观察的密切接触者708人，重症病例减少9例。境外输入现有确诊病例525例（含重症病例13例），现有疑似病例7例。累计确诊病例1664例，累计治愈出院病例1139例，无死亡病例。

情况显示，截至4月29日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例619例（其中重症病例41例），累计治愈出院病例77610例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82862例，现有疑似病例10例。累计追踪到密切接触者732369人，尚在医学观察的密切接触者8032人。

湖北无新增确诊病例，无新增治愈出院病例，无新增死亡病例，无现有确诊病例，无重症病例。累计治愈出院病例63616例（武汉46464例），累计死亡病例4512例（武汉3869例），累计确诊病例68128例（武汉50333例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

情况还提出，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者33例，其中境外输入无症状感染者2例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察28例（境外输入6例）；尚在医学观察无症状感染者998例（境外输入127例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1511例。其中，香港特别行政区1037例（出院830例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院34例），台湾地区429例（出院311例，死亡6例）。