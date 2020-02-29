专家：重症患者的救治是降低病死率的关键

人民网北京2月29日电 “重症患者的救治是降低病死率的关键，解决了重症患者问题，就解决了临床救治的问题。”在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强如是说。

针对重症患者救治，王贵强介绍说主要有两个方面。一是从管理方面，制定了一系列诊疗方案，并及时更新，指导规范临床实践。同时，组织了不同层次的专家组指导救治，通过远程、现场等多种方式指导，保障救治能力和水平。

二是具体举措方面，强调早诊早治，早期干预、早期治疗可以有效控制疾病进展，不发展为重症。强调综合救治，缺血缺氧会致使多脏器受累，保证有效氧供是至关重要，预防各种并发症保护重要脏器。

“目前还有一些新技术、新疗法，通过诊疗方案更新充实到治疗中，希望通过这些新技术新疗法应用，进一步降低病死率，在临床中发挥一定作用。”王贵强说。（实习生武雯婧）