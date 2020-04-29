专家：援鄂初期通过医院、后方支持及社会捐赠 克服防护物资和设备缺乏的困难

人民网北京4月29日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京医院大内科副主任、呼吸与危重症医学科副主任许小毛介绍，在武汉初期，遇到的困难主要表现为医疗防护物资缺乏和监测设备、抢救设备缺乏。

“能够解决这些困难，一是工作所在的中法医院做了大量后勤保障工作，为满足医疗队的要求付出了极大努力，基本上做到有求必应；二是医疗队起程时携带的防护物资，解决了部分燃眉之急，同时后方医院也提供了强大支援，保障了前线工作人员的安全。三是社会捐赠帮助了我们，有很多热心朋友捐助了氧饱和度监测仪、医疗物资和消毒用品，还包括给医务人员的生活物资。”许小毛说。

他还表示，针对监测和抢救物资的缺乏，医疗队从后方医院抽调了包括血气分析仪、有创无创呼吸机、床旁超声心动等物资，将这些物资运到病房后，不仅极大地提高了救治能力，也保证了抢救成功率。

“最紧张的时刻就是第一个月，因为那时还在春节期间，有很多工厂停工，所以很多物资确实比较紧张，但我们采取种种办法，还是克服过来了。”许小毛说。