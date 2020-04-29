从忐忑和担忧到从容不迫 看医者仁心如何与新冠对决

人民网北京4月29日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上，北京医院外科ICU副主任常志刚表示，从刚开始医疗队抵达武汉时的忐忑和担忧，到随着工作时间的延长，经验的增多，各方面措施不断见效，忐忑和担忧很快消除。

常志刚介绍，1月26日大年初二，第一批医疗队抵达武汉，当时医疗情形比较紧张，病人多、床位少，抵达的武汉同济医院中法新城医院刚刚被列为新冠病人收治的定点医院，当时正在日夜加班，加紧改造病房收治新冠患者。几乎不到24小时就改造出一个隔离病房。

他说，因医院不是严格的传染病医院，病房很难改造出严格的负压病房，只能在普通病房的基础上增加三区两通道改建，包括在走廊、病房增加一些通风设施。当时病人很多，每开放一个病区，在24小时最多48小时，所有病人、所有床位都收满。医院不仅迅速开辟了大约22个病区，还同时接待了全国23个医疗队，包括安排我们的住所、班车、医疗工作的衔接、病人的管理等等。

“第一批医疗队抵达时，武汉当地医护人员已经在前线奋战接近一个月，他们非常辛苦，但他们的精神状态还是非常饱满，没有一丝退缩和厌战情绪。”常志刚介绍。

对于医疗队员刚到时的情绪状态，常志刚认为，队员们心情还是比较复杂，首先队员处于一种紧张备战状态，大家团结一心，斗志昂扬，一种责任感和使命感促使大家顾不上担心和恐惧，只想尽快熟悉情况，做好准备，与时间赛跑，尽快救治患者。其次，感觉大家还是有些忐忑和担忧，当时对疾病的整体情况、传播途径还不是很明朗，每日新增病例曲线呈指数上升，大家也担心防护物资是否充足，同时很多的救治方法还在摸索之中，也看到一些医护人员感染的报道，当然，这些担心随着工作时间的延长，经验的增多，各方面措施不断见效，也很快消除了。

针对当时的患者情况，常志刚介绍，当时患者非常多，没有住院的患者比较恐惧和焦虑，这些患者主要是疾病得不到救治，在家隔离也担心传染给自己的家人。住院患者还是比较配合治疗，当时因新增病例很多，出院病人很少，患者对自己病情的愈后还是比较担心，没有很多信心。医护人员穿着厚厚的隔离服，病人的心理压力还是挺大。