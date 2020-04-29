国家卫健委：加强航空和陆路口岸防控措施 守好边境口岸防线

人民网北京4月29日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就北京医院援鄂医疗队讲述抗击疫情故事举行发布会，会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋通报疫情情况，并表示目前全球部分国家病例增长较快，我国要继续加强航空和陆路口岸防控措施，守好边境口岸防线。

米锋介绍，4月28日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例22例，其中21例为境外输入病例，分别为陕西20例，上海1例；1例为广东本土病例；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，为内蒙古、上海各1例境外输入疑似病例。当日新增治愈出院病例23例，解除医学观察的密切接触者627人。

境外输入情况：现有确诊病例553例，其中重症病例22例；现有疑似病例7例。累计确诊病例1660例，累计治愈出院病例1107例，无死亡病例。

截至4月28日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例647例，其中重症病例50例；累计治愈出院病例77578例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82858例，现有疑似病例10例。累计追踪到密切接触者731910人，尚在医学观察的密切接触者8283人。

湖北无新增和现有确诊、疑似病例。累计治愈出院病例63616例，其中武汉46464例；累计死亡病例4512例，其中武汉3869例；累计确诊病例68128例，其中武汉50333例。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者26例，其中境外输入5例；当日转为确诊病例1例；当日解除医学观察29例，其中来自境外输入4例；尚在医学观察无症状感染者993例，其中境外输入131例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1511例。其中，香港特别行政区1037例，澳门特别行政区45例，台湾地区429例。

米锋表示，28日，全球累计确诊病例接近300万例，累计死亡病例超过20万例，部分国家病例增长较快，对我国“外防输入”带来新挑战，要继续加强航空和陆路口岸防控措施，提高核酸检测、流行病学调查、集中隔离、医疗救治等能力，守好边境口岸防线。