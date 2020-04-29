睡眠训练是不是婴儿猝死的真凶

近日，一则关于“3个月婴儿因训练趴睡致死”的消息上了热搜，引来人们的唏嘘、同情、愤怒，以及反思。这个不良事件反映出的医学问题主要有两个，一是睡眠训练，二是婴儿猝死综合征（SIDS），今天我们来分析一下这两个问题。

睡眠训练首先应保证安全

首先我们要讨论的问题是，睡眠训练可以做吗？答案是肯定的。很多妈妈都曾经吐槽自己的“睡渣”宝宝有这样的表现：夜醒频繁、入睡延迟、拒绝就寝等。这些我们统称为儿童行为睡眠问题。研究数据显示，20%至30%的儿童有严重的就寝问题或夜醒问题。毫无疑问，这些会大大降低看护人的生活质量。遇到这些情况，大多数家长都会尽力调整自己的看护方式来帮助孩子改善睡眠情况。实在没办法的家长，会去寻求睡眠训练的帮助。

那么，睡眠训练只是网上或电话里的“隔空”指导吗？这无疑是极其不负责任的做法。真正的睡眠训练，最关键的一个前提就是保证孩子的安全。

每个孩子出现睡眠问题的原因不同，所以睡眠训练的方案都是个体化的。作为父母，要积累关于婴儿睡眠的基础知识，对于是否需要睡眠训练要达成统一意见，在训练之前要搞清楚训练中的安全底线在哪里。同时，睡眠训练要有专业人士一对一在身边进行指导，而不是隔空喊话。

专业的睡眠训练师，会先和孩子相处几天观察其日常生活表现，等到和孩子建立相对的亲密关系之后，才会开始进行睡眠训练。但目前国内这个行业才刚起步，能真正进行睡眠训练的专业人士并不多，家长要有鉴别优劣的警惕性。

这些因素可能导致婴儿猝死

目前，1岁以下婴儿突然死亡且在全面调查后死因仍不明确的，被称为婴儿猝死综合征。调查项目包括进行全面尸检、检查死亡现场和回顾临床病史等。

从定义上可以看出，婴儿猝死综合征其实是一个毫无征兆的突发事件。近年来，医学界对大量病例分析后发现了一些关于婴儿猝死综合征的高危因素，主要包括母亲因素（妊娠期吸烟、未规律进行产检）和婴儿环境因素（早产和/或低出生体重、俯卧位睡姿、在柔软的床面上睡觉和/或睡觉时使用松软的毯子和枕头、与大人同床睡觉、过热）。在上述因素里，除了早产和低出生体重可能无法人为控制外，其他因素都是可以在日常生活中改善的。

因这次婴儿猝死事件，我们重点讨论一下睡姿的问题。婴儿睡觉最安全的姿势是仰卧位。之所以有人去追求俯卧位，主要有两个原因：一是塑造好的头型，二是认为俯卧位孩子睡得好。我们认为，头型根本不是个问题，在此不再赘述。那么，俯卧位真的睡得踏实吗？这一点并没有切实的证据支持，但风险增加却是肯定的，因为婴儿不能很好地控制自己的身体，容易因口鼻受捂导致窒息。我们建议让孩子仰着睡，趴着玩，保证安全的同时还能锻炼颈部和肩部的力量。而且，在早期刚开始趴着玩时，家长要实时看护，注意观察孩子趴着时能否自己把头侧过来以保证呼吸顺畅，还要保证孩子周边没有可能捂住孩子口鼻的物品。

跟婴儿分房睡的做法，我们不推荐。最合理的做法是同屋不同床，既降低了婴儿猝死综合征的发生率，又不影响亲子关系的建立。

防猝死牢记以下几点

●让孩子始终仰卧位睡觉，不要让孩子俯卧位和侧卧位睡觉。

●把孩子始终放在婴儿床、摇篮或摇篮床中睡觉。不要让孩子和家长睡在一起。如果想让孩子睡在附近，可把摇篮床放在大人的床边。

●让孩子睡在坚实的寝具上，而不要睡在垫子、水床、沙发或其他柔软寝具上。除非是在车里，否则不要让孩子在汽车座椅上睡觉。

●拿掉婴儿床或摇篮床上所有的枕头、填充玩具、毛毯和其他柔软物体，不要在婴儿床上使用缓冲垫。

●不要在孩子睡觉时盖住其头部。

●孩子睡觉时不要穿得过多，也不要让环境太热。

（作者：北京友谊医院儿科医师）