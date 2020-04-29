北京要求餐馆堂食严禁拼桌就餐

昨日，北京市第95场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会举行。针对疫情防控下即将到来的“五一”假期，市民关心的外出就餐、餐馆堂食的防疫措施等问题，商务局党组成员、副局长、新闻发言人刘梅英一一作出回应。

就餐须核实“北京健康宝”

未见异常才能进入

刘梅英表示，新一版4.0餐饮行业经营服务指引发布，核心内容仍是“防聚集、保安全”，同时根据当前疫情防控常态化和有序恢复生产生活秩序的总体要求，对指引进行了进一步的细化，兼顾社会用餐需求的便利性和安全性，并考虑到餐饮企业的可实施和易操作性。

考虑到目前到餐厅就餐的居民逐渐增多，明确了对就餐人员检测体温并核实“北京健康宝”信息的要求，体温正常且“北京健康宝”状态为“未见异常”者就可进入餐厅就餐。而对位于商场内的餐饮门店，如商场入口已统一采取防护措施，门店可结合自身实际自行确定进店检查措施。此外，对于餐饮门店提出了明确并公示门店最大限流人数的新要求，同时继续要求在店内外候餐区、取餐区、结账区等人员易聚集区域划设“一米线”，严格控制人流密度。

就餐桌位间距一米以上

严禁“拼桌”就餐

在控制餐厅就餐人数方面，新版指引把原来的餐位间距一米以上调整为桌位间距一米以上，也就是确保桌与桌之间要有足够的距离。这样家庭用餐、情侣用餐等同桌用餐更加方便，同时餐厅也更容易操作。此外，刘梅英明确表示，餐饮门店仍不能安排非同行顾客同桌就餐，以前一些餐厅特别是快餐店餐位紧张“拼桌就餐”的情形还是要杜绝。对于包间用餐，指引也明确了防控要求：每个房间限开一桌，就餐座位间要保持一米以上距离，要在包间门口或包间内显著位置提示最大容纳人数，每个餐次的顾客离开后，要做好清洁消毒和通风处理。

重点菜店房租支持比例

上限提高至70%

对受新冠病毒肺炎疫情影响严重或在疫情防控工作中保障市民基本生活的重点连锁餐饮（早餐）、菜店（生鲜超市）、便利店等网点设立项目，对其给予房屋租金等支持比例上限由原50%提高至70%。此外，建立“助困抗疫绿色通道”，担保费率降至1.5%以下。文/本报记者 蒲长廷 李佳

重点

建议市民假期不聚集不扎堆

市委宣传部副部长徐和建在发布会上通报，4月27日，北京无新增报告新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者，治愈出院病例11例，在院治疗共48例。北京市已经连续12天保持双零增长，全市有15个区已连续35天以上无本地报告新增确诊病例。

截至4月27日24时，本市累计报告境外输入确诊病例174例，在院治疗45例，累计报告本地确诊病例419例，在院治疗3例。

五一假期即将来临，建议市民要将防疫“持之以恒”，长期坚持出门戴口罩、回家勤洗手，不聚集、不扎堆，使用公勺、公筷等好习惯、好做法，形成以预防为主的健康新风尚。

昌平为52所学校提供核酸检测

在昨天的发布会上，昌平区副区长吴彬表示，截至目前，昌平已经70天无本地新冠肺炎确诊病例，爱国卫生运动在助力疫情防控、促进卫生健康中发挥了特殊的重要作用。各村、社区累计发动34.7万余名党员、志愿者、居民代表、社区工作者参与爱国卫生运动。其中，“回天”地区组织18万人次志愿者参与爱国卫生运动。

吴彬表示，昌平区对辖区内52所初、高三毕业年级学校提供核酸检测工作，将爱国卫生运动专题纳入了“开学第一课”。此外，还为学校加装洗手池，并提供洗手液、消毒纸巾及配发小手绢等。（记者 蒲长廷 李佳）