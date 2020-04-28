国家卫健委：全国连续13天无新增死亡病例 继续加固防控薄弱环节

人民网北京4月28日电（王国菁）28日，国务院联防联控机制就疫情期间农业农村经济发展工作情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，4月27日，全国连续13天无新增死亡病例，当日治愈出院的境外输入病例为疫情发生以来最多；但连续21天有新增本土确诊病例报告，一些地方连续发生输入性关联病例和多起聚集性疫情，要继续加固防控薄弱环节，坚决阻断疫情传播，精准抓好内防反弹。

4月27日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例6例，其中3例为境外输入病例，分别为上海2例，内蒙古1例；3例为黑龙江本土病例；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入上海疑似病例。当日新增治愈出院病例81例，解除医学观察的密切接触者915人，重症病例减少2例。

境外输入现有确诊病例552例，其中重症病例21例；现有疑似病例6例。累计确诊病例1639例，累计治愈出院病例1087例，无死亡病例。

截至4月27日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例648例，其中重症病例50例；累计治愈出院病例77555例，累计死亡病例4633例，累计报告确诊病例82836例，现有疑似病例9例。累计追踪到密切接触者731015人，尚在医学观察的密切接触者8014人。

湖北当日无新增和现有确诊、疑似病例，无新增死亡病例。累计治愈出院病例63616例，其中武汉46464例；累计死亡病例4512例，其中武汉3869例；累计确诊病例68128例，其中武汉50333例。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者40例，其中境外输入3例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察17例，其中来自境外输入4例；尚在医学观察无症状感染者997例，其中境外输入130例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1511例。其中，香港特别行政区1037例，澳门特别行政区45例，台湾地区429例。