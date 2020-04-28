用不用公筷菌落数差17倍

原本一个温馨的小家，却因公筷公勺而冷战的老妈和媳妇，闹得不愉快，老妈还执意回了老家。半个多月来，28岁的陈子爵一想到媳妇和老妈之间的冷战就感觉特别压抑。

婆媳因公筷闹矛盾

“一家人围坐在餐桌旁吃顿温馨的晚餐，就是我现在觉得最幸福的事情了。”昨日，记者联系上陈子爵时，他还对老妈与妻子的矛盾感到很无奈。

陈子爵家住大渡口区双龙路2号1栋，去年底，老妈因为有胃病便被他接到重庆和夫妻俩同住以方便治疗。

4月10日，陈子爵媳妇刷微博看到都在提倡使用公筷吃饭，晚上吃饭时便拿公筷和公勺上桌，要求家人都别用自己吃饭的筷子夹菜。一开始老妈就很不情愿地说：“夹个菜还要把筷子换去换来的，好麻烦。”还是用自己的筷子夹菜，陈子爵也觉得一家人知根知底没必要弄得这么复杂。

然而，当见到老妈用自己的筷子在鸡汤里面夹肉时，媳妇忍不住说了句：“妈，用公勺舀，不然筷子上的口水都洗到汤里了。”结果老妈当场发飙：“那以后就直接分开吃好了。”

一个家被分成了两个

“我两边都劝不动，双方都不买账，媳妇说我妈的胃病是幽门螺旋杆菌引起的，即便现在老妈胃病基本上没啥了，可她还是坚持，说不想吃口水。而我妈又觉得媳妇是在嫌弃她。”陈子爵说，这次两个人都当了真，真的分开吃饭，一个家活活被分成两个家。

陈子爵说，以前白天小两口上班，晚饭都是老妈做饭，下班回家一家三口一起用餐。那天以后，媳妇下班就吃泡面，或者在外面打包，老妈还是和往常一样自己做饭吃，但是却只拿两副碗筷，陈子爵只好吃了老妈做的饭，然后再去卧室陪媳妇看电视，而中途还得跑到老妈的卧室说说话。

婆婆执意回了老家

这样的生活持续了一周时间，老妈便执意要回老家，“她们谁都不服软，我作为夹心饼干很难受，只好暂时把老妈送回老家，缓和一下气氛。”陈子爵说，至今老妈还在生气中，还说以后再也不来重庆一起住。

对此，记者联系陈子爵的妻子范女士。她在一家教育机构做销售，目前还在居家工作。她说，婆婆一直都喜欢用自己的筷子在汤里搅来搅去，筷子上的口水都被洗到了汤里，她喝汤都是一上桌先盛一碗，“再说，婆婆之前去重医一院检查，还查出很高的幽门螺旋杆菌，虽然现在大家都没事，但为了全家人的健康，应该要改变的是婆婆。”

测试

一道干锅茶树菇 用不用公筷 细菌数差17倍

据报道，近日，钱江晚报联合杭州市疾控中心做了一次实验，测试使用公筷和不使用公筷用餐后的细菌对比。

实验中，有11个人参与这次公筷测试实验。大家总共点了6道菜品，每一道菜都分成了两小盘，一盘使用公筷进食，一盘不使用公筷进食。另外，还特意另外点了两道菜，作为空白对照。

经过对凉拌黄瓜、盐水虾、干锅茶树菇、炒芦笋、咸菜八爪鱼和香辣牛蛙共6道、12份（每道2份）菜品的剩余部分，进行菌落总数检测，结果显示，没有使用公筷的菜品菌落总数均高于使用公筷的同种菜品。以一道干锅茶树菇为例，餐前的菌落数为1100cfu/g，使用公筷的菌落数为4600cfu/g，而没有使用公筷的菌落数为79000cfu/g，这与使用公筷相差了17倍。

杭州市疾控中心健康危害因素监测所所长朱冰说，实验结果说明，使用公筷会减少菜品中的细菌污染。不使用公筷的情况下，一方面大家可能会把自身口鼻腔的细菌通过筷子携带传递到菜品上，另一方面也会导致不同菜品本身携带的细菌交叉污染（尤其是冷菜），这都增加了细菌滋长的机会。（记者 张春莲）