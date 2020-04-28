用爱与专业诠释护理文化

2月初，当得知要重启北京小汤山定点医院时，尽管自己二次复发的肺炎刚刚缓解，骆金铠仍毅然领命奔赴抗疫一线。

在短短两个多月的时间内，22家市属医院834名护士火速集结于小汤山。作为护理部的“大管家”，北京友谊医院护理部主任骆金铠说：“每个人在这里都收获了成长，对护理专业和内涵有了更深的认识、更新的诠释。这也是我人生中最难忘的一段经历。”

“边施工、边验收、边建团队、边增开病区”，是北京小汤山定点医院的工作特性。“我们要在一周内完成中大型规模三甲医院开业筹备和护理团队的建设。”骆金铠说，考虑到护士的经历和培训情况，打散排序，保证每个病区有综合、有专科；在确诊及重症病区涵盖感染、儿科及心理精神专业的护士，并在此基础上成立5个专项小组。“虽然增加了管理的难度，但可以充分发挥来自不同医院护士的专业优势，互补互进，边培训、边实施、边改进、边落实。”骆金铠说。

在她的倡导下，护理人员扩大工作范畴，从集束化入院管理开始，实现挂号、自动链接医嘱套、条码打印、快速采集并转交接标本；筛查期间及确诊转入后开展专科护理、专科会诊、质量监控、专科宣教；出院时进行差异化出口管理、细致对接及转运流程、入住体验满意度调查、复诊随访，实施以护士为主体的嵌入式全程、闭环、精准管理，确保了返京人员快速筛查、快速确诊转入或转出，将筛查时间从52.3小时缩短至23.7小时。

“在这里，护士与待筛查人员，不仅仅是提供护理服务与被服务的关系，每一次互动，每一个反馈，都会让护士重新认识护理的价值。”骆金铠说。

为了缓解境外来（返）京人员的焦虑情绪，增进护患互动，骆金铠提出了“家文化”的理念：“也许只是一次筛查、一次简单的治疗、一次匆忙的相遇，但只有护理和护士，才能在人们面对恐惧、疲累和无助时给予其温暖和希望。”

开业前，护理部与多部门沟通设立了APP扫码缴费、购物、订餐等服务举措。根据需要与超市对接，制定夜间采购流程，并根据筛查人员性别及个性化需求制定夜间购物套餐4套；根据航班落地时间，定制5个时段的中西餐营养配餐；组织护士布置病区环境，增加中英文沟通交流看板14项，筛选懂英、法、日、韩语的护士与外籍筛查人员及患者进行沟通；编写漫画版宣教手册，制作手工作品、感谢卡、温馨提示卡及小礼物3000余件等；为筛查人员、患者组织生日会42场。

在骆金铠心中，834名护士都是独一无二的。“希望疫情结束后，他们能够把对护理专业的更深刻理解、对患者的更细致关爱带回去，将在这里的感动和温暖继续传递下去。”她说。