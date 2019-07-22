航空总医院“互联网+护理服务”7月正式上线

图为航空总医院“互联网+护理服务”签约启动仪式现场

7月15日，作为北京市首批试点医疗机构，航空总医院“互联网+护理服务”正式上线开展。

航空总医院在京首批开展“互联网+护理服务”，旨在积落实国家及北京市卫生健康委相关文件精神，努力探索“互联网+护理服务”创新发展模式，逐步满足人民群众多样化、多层次的健康需求。

据悉，今年2月，北京成为全国6个“互联网+护理服务”试点省市之一。根据《国家卫生健康委办公厅关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》精神，北京市卫生健康委、市市场监督管理局、市医疗保障局联合印发“关于发展和规范互联网居家护理服务的通知”，明确今年要在朝阳、东城、石景山3区开展“互联网+护理服务”试点工作。

在市、区两级卫生健康委积极协调与领导支持下，航空总医院成为首批“互联网+护理服务”试点申报单位，并于5月8日举行了“互联网+护理服务”签约启动仪式，迈出了“互联网+护理服务”的北京第一步。

图为航空总医院“互联网+护理服务”上线宣贯现场

与航空总医院签约合作开展“互联网+护理服务”的第三方互联网平台为北京美鑫科技有限公司旗下的金牌护士。由美鑫科技自主开发的“金牌护士”APP是一款可提供护士上门服务预约的软件，也是国内领先的互联网护理服务信息平台。金牌护士因率先进入“互联网+护理”领域，开创性地提出“共享护理”的概念，曾多次受到北京市、朝阳区卫生健康委和各级医院领导的考察调研。

随着“互联网+护理服务”试点工作的推进，“金牌护士”在与航空总医院正式签约合作的当天也对外发布了“开放平台”战略，即“金牌护士”APP免费向医疗机构开放，帮助医疗机构解决互联网护理服务中心专属平台建设问题，提供互联网+”的服务运营支持，同时平台还为护患双方提供“保险”保障，力求最大化控制风险。

自5月8日签约启动“互联网+护理服务”后，航空总医院护理部多次组织大规模政策宣贯，并开展了护士动员，护士报名及资质筛选，护士技能培训与资质认证， “互联网+护理服务”护士资格认证授聘仪式等活动。医院对该项工作高度重视，对资格认证护士进行了严格筛选。根据医院要求，有护师职称并有5年以上临床工作经验的护士方可参加“互联网+护理服务”报名申请，报名人员均需通过资质认证和培训合格等多方面筛选。经医院护理部严格审查筛选，最终，医院确定全院目前有97名护士符合“互联网+护理服务”资质要求。

为保证“互联网+护理服务”水平同质化，航空总医院护理部还制定了规范化的制度、流程和应急预案，组织培训规范各种护理操作行为，以保证让患者在家中享受到三级医院的护理服务。

护理部主任王晓莹介绍说， 目前，我国正快速进入人口老龄化期，截止2018年底，我国65岁及以上的老年人1.66亿，占比11.9%。其中，患慢性疾病的老年人占1.5亿，占老年人总数的65%。在北京，人口老龄化程度更显著，老年患者以居家养老为主，有些老人儿女也不在身边，因此，北京地区对护理上门服务的社会需求比较高。

王晓莹表示，通过互联网的紧密联系，“互联网+护理服务”可以将护理工作模式由医院向家庭有效延伸，可以做到哪里有护理需求，护理人员就能出现在哪里。同时，该服务模式还可以调动护理人员工作积极性，提升护理人员社会价值，通过提供更具针对性的护理服务，让真正有需求的人群得到更加优质的护理服务。

王晓莹强调，随着“互联网+护理服务”的上线，医院在下一步工作中将通过实践探索，不断完善改进，力争使 “互联网+护理服务”成为可复制可推广的居家护理服务模式。

了解到航空总医院开展“互联网+护理”服务后，许多老年人赞不绝口。一位白发苍苍的阿姨发自内心地说：“这个项目好，今后我们在家里就能享受到护理服务了，我们不用必须在养老院里养老啦”。

提及“互联网+护理”服务的上线，航空总医院党委书记、院长王文标在接受记者采访时表示，航空总医院作为集医教研防为一体的三级综合医院以及北京市首批老年友善医院，服务百姓，关爱老人健康是医院职责所在。随着社会老龄化的急剧增加与我国现有的医疗资源不匹配现状，高龄失能失智、慢病、康复期需护理照顾患者越来越多。借助“互联网+护理服务”模式，让更多的百姓获得享有健康的权利，助力健康中国建设，是航空总医院积极响应各级行政部门改善医疗服务倡导，开展“互联网+护理服务”的动力所在。（中国医科大学航空总医院田琨、于增磊）