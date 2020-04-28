全方位防控境外输入疫情

国务院联防联控机制27日召开新闻发布会，介绍依法防控境外疫情输入最新情况。

入境人员做好14天集中观察

国家卫生健康委疾控局监察专员王斌介绍，针对前期出现的关联病例包括聚集性疫情情况，国务院联防联控机制综合组将聚集性疫情的情况通报给各省、自治区、直辖市的联防联控机制、领导小组、指挥部，并要求各地做到进一步强化防输入的工作力度，对所有入境人员仍然要坚持做好14天集中医学观察。强化发热门诊监测和传染病网络报告，进一步扩大监测范围。

同时，确保确诊病例和无症状感染者的密切接触者、入境人员和一些重点地区、重点行业、重点人群的检测和监测力度能够到位。落实筛查—诊断—报告—隔离的闭环管理要求，一旦发生了社区聚集性疫情或出现社区传播，能够及时发现、及时扑灭，进行有效处置，尽快查清原因，切断传播途径。

对入境下船船员均实施核酸检测

中国民用航空局飞行标准司副司长韩光祖介绍，国家民航局与国家卫健委、海关总署联合发布了《关于进一步明确国际运行机组人员疫情防控相关事宜的通知》，要求国内航空公司的机组人员在境外过夜期间，应在公司指定的场所入住，不得外出；不得去酒店内的公共区域，不得使用公共设施；除了在房间休息和用餐外，机组必须全程佩戴口罩等。对于在中国境内停留和过夜的国外航空公司机组，机场需提供专门的区域供其休息使用；不具备条件的，要在机场附近指定宾馆集中封闭休息。

海关总署卫生检疫司副司长宋悦谦介绍，海关要求所有入境船舶提前开展风险研判。在船舶抵达入境港口时，海关在指定地点对其登临检疫。对国际航行船舶上的所有船员实行在船封闭管理，并加强对船员的健康监测，发现异常应及时向海关报告。船舶靠港后，对入境下船船员全部实施核酸采样检测等。（记者申少铁）