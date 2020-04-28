生下来只有4斤7两的我，从小就受到姥姥的特殊关爱，除了一日三餐还有丰富的加餐。随着年龄的增长，我发现自己总是比同龄小朋友“大”一圈，可是在姥姥眼里，我总是跑得最快、长得最瘦的，她总是疼爱地夸我腰细、“模特身材”。理所当然，我小时候的梦想就是当模特……

上学后，“小猪”“河马”一些体型庞大的动物变为了别人口中对我的爱称，体育课更是成为我的噩梦。为了摆脱这些“称号”，为了穿上漂亮衣服，还是少女的我从此走上了艰辛的减肥之路。

我的减肥之路就是一本辛酸史，屡战屡败，但屡败屡战。第一次下定决心减肥是在大学的暑假，整整两个月我每天只喝豆浆度日，遵循“生命在于静止，减肥必须靠饿”的原则，2个月下来竟然甩掉了20多斤肉。

看着体重一天天下降，腰围一天天缩小，我无比兴奋。新学期开学第一天，当我穿着漂亮衣服出现在同学面前时，大家惊讶的表情让我觉得自己成功逆袭了！但辅导员语却重心长地询问：“最近身体没什么异样吧，怎么突然瘦那么多，有时间体检一下。”无语！

随后一段时间，我疯狂的减肥如上瘾一般，节食、吃减肥药……却渐渐发现头发越掉越多，头晕眼花，胸闷气短，“大姨妈”也不能准时到来了。我心里愈来愈不安，为了身体，无奈还是恢复了正常饮食，但也导致我第一次减肥以失败告终。

随后我尝试过跑步、健身、瑜伽、节食，就这样日复一日，但体重就像弹簧，反反复复不知道失败了多少次。“失败是成功之母”，我总是这样告慰自己。

现在的我33岁了，依旧被肥胖困扰着。结婚3年，一直想有个自己的宝宝。当医生说由于我太胖，影响排卵，导致怀孕困难需要减肥时，我瞬间觉得晴天霹雳，这意味着我不得不又一次重新踏上减肥之路。但这次我下决心要找一家专业减肥机构，找个专业人士做技术指导，为了以后的身体健康，为了将来宝宝的顺利诞生，我不能再像以前一样乱减一气了。

脂肪啊脂肪，30多年你我朝夕相伴，虽已感情深厚，但我这次不得不断然将你割舍！你带给我的痛苦多于快乐，我们一直在做斗争，我无数次被你打败。但这一次，我一定会战胜你！

生命不息，减肥不止！滚蛋吧，脂肪君！（周婧）