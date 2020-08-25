脂肪长在哪最伤身？隐藏体内的坏脂肪损健康

脂肪能够提供能量，它在新陈代谢和激素生成过程中发挥了关键性的作用，并有助保护脏器。不过，当过多的脂肪堆积在体内，就会造成严重的健康风险。特别是有些人虽然体重正常，但如果有大量不健康的脂肪堆积在体内，往往比胖人还危险。美国“每日健康”网站曾介绍了几处隐藏在身体内的坏脂肪，以及它们对健康造成的潜在影响。

1.心脏。美国纽约市西奈山医院预防医学教授鲁斯·卢斯说：“如果体内储存脂肪的仓库装满了，脂肪就会存储到心肌细胞间。当多余的脂肪来到心脏时，就会干扰其正常功能。”鲁斯医生建议，少吃多运动，想方设法让消耗掉的脂肪多于摄入的脂肪是非常重要的。

2.肝脏。鲁斯说：“肝脏相当于人体的实验室，很多化学反应在这里发生。如果这些过程被扰乱，人们就有可能患上糖尿病、高胆固醇和其他疾病。”根据美国肝脏基金会的定义，当肝脏重量中脂肪的比例超过5%~10%时，人们就患上非酒精性脂肪肝。体重超重的人或患有糖尿病（或高胆固醇）的人患上此病的风险最大。好消息是，肝脏和肌肉中的脂肪是可以消除的。鲁斯说：“改变饮食和增加运动量，增强体内代谢功能，有助于减轻体重，消除脂肪肝。”

3.眼睛。脂肪会在角膜周围堆积，遮盖住眼睛的前部。这种被称为角膜环的疾病常见于老年人群，它的标志是角膜边缘有一个白色的圆环。老年人出现“角膜老年环”，一般不痛不痒，视力也无下降，往往容易被忽视。因此，提醒中老年朋友，平时不妨用镜子照照，检查一下自己的眼睛，若发现在黑眼球边缘出现“角膜老年环”，应尽早请医生检查看否患了高血脂症和动脉粥样硬化。

4.腹部。过多的腹部脂肪与代谢综合征之间存在关联，会增加人们患上糖尿病、心脏病和中风的风险。纽约勒诺克斯山医院的外科减肥医生米切尔·罗斯林认为，苹果体形（腰围较粗）的人比梨形体形（臀部和大腿粗）的人腹部脂肪更多。因此，这些人患上代谢类疾病（如糖尿病）的风险较高，高血压和冠状动脉疾病的可能性也较大。减肥和体育锻炼是减少腹部脂肪的最佳方法。为降低健康风险，美国路易斯安那州彭宁顿生物医学研究中心门诊部主任弗兰克·格林韦建议，男性的腰围（腹部脂肪的间接测量方法）不要超过８５厘米，女性的腰围不要超过80厘米。

除了上述介绍的坏脂肪，鲁斯补充说，身体中还有一些部位的脂肪是健康的，不必过于担心。比如乳房中的脂肪，它属于皮下脂肪，与内脏中的异位脂肪不同，不会干涉到身体的代谢过程。此外，双腿以及臀部中的脂肪，也不会对健康造成危害。雌激素是促进这些区域脂肪堆积的原因。格林韦说：“女性腿部和臀部脂肪是人体储存能量的一种方式，当她怀孕时，这些脂肪就能被调动起来作为燃料，以支持婴儿生长和哺乳。因此，如果在正常体重内，不用刻意减掉这些脂肪。” （生命时报特约记者 田 鹤）