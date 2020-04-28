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吉尔吉斯斯坦副总理——

中国工作组为吉抗疫作出重要贡献

2020年04月28日08:31 来源：人民网－人民日报

据新华社比什凯克4月26日电  （记者关建武）吉尔吉斯斯坦副总理伊斯梅洛娃26日表示，中国赴吉联合工作组表现出严谨的工作态度和超凡的专业素养，为吉抗击疫情作出重要贡献。

吉卫生部当天举行中国赴吉联合工作组在吉工作总结性会议，伊斯梅洛娃、中国驻吉大使杜德文、吉总统办公厅第一副主任克年巴耶夫、吉卫生部长阿卜迪卡里莫夫、工作组全体成员以及吉国立医学院、国立医院等医疗机构代表和医学专家出席。阿卜迪卡里莫夫向工作组全体成员颁发吉卫生事业特殊贡献勋章和证书。

伊斯梅洛娃代表吉政府向中国赴吉联合工作组表示感谢，高度评价中方专家严谨的工作态度和超凡的专业素养。她表示，中方专家通过走访吉医疗机构、线上教学等方式同吉专家进行深入细致交流，为吉抗击疫情作出重要贡献。

克年巴耶夫转达吉总统热恩别科夫对工作组的诚挚谢意，指出吉方将把中方传授的抗疫经验和专业知识应用到防疫实践中，争取早日战胜疫情。

《 人民日报 》（ 2020年04月28日 03 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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