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第三批援吉抗疫物资交接

2020年08月21日08:06 来源：人民网－人民日报海外版

　　据新华社比什凯克8月19日电 （记者关建武）中国政府第三批援助吉尔吉斯斯坦抗击新冠疫情医疗物资交接仪式19日在吉首都比什凯克举行。

　　此次中国政府援吉抗疫物资包括呼吸机、核酸检测试剂、KN95口罩及医用外科口罩等。中国驻吉大使杜德文与吉副总理伊斯梅洛娃出席交接仪式。

　　伊斯梅洛娃代表吉政府感谢中国政府再次向吉援助亟须的抗疫物资。她表示，疫情发生以来中方向吉方援助大量抗疫物资并分享抗疫经验，有力支持吉抗疫斗争，吉政府和人民永远铭记在心。

　　杜德文表示，新冠疫情暴发以来，中吉两国始终坚定相互支持，守望相助，双方积极推动共建“一带一路”合作，用行动印证“远亲不如近邻”。杜德文强调，疫情不会动摇中吉友好合作的信心，中方愿同吉方秉持人类命运共同体理念，携手推动两国卫生健康共同体建设，共同战胜疫情。

　　中国驻吉使馆经商参赞李越与吉国务秘书沙德哈诺夫签署物资交接证书。

(责编：许晓华、李轶群)


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