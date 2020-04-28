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眼外伤术后如何保养？这三个护理要点要牢记

董菁

2020年04月28日08:30 来源：人民网-科普中国

眼睛是人类最重要的器官之一，生活中稍不留意就可能导致不可逆转的损伤，必须进行手术治疗。那么，眼外伤手术之后应该如何做好保养，才能让受伤的眼睛快速的康复？

首先，严格遵医嘱用药，避免污染眼药水。

不同类型的眼外伤使用的药物可能有所区别，一般包括抗生素、散瞳剂、局部或者全身激素、止血药、营养支持类药物等。

使用时，患者及家属应该特别注意用药间隔、次数、眼别，不同眼药水使用之间应间隔5~10分钟，过程中应注意避免污染眼药水。

第二，注意自己的术后体位，避免剧烈运动。

一般而言，办理出院的主管医生或护士会提前交代，出院记录也会注明，要求患者严格执行出院的体位要求。因此，患者在家需要严格按照要求保持体位至少8小时。不同手术的术后体位不一样，如果填充有气体或者硅油，至少需要1~2周的体位要求。如果不注意，可能会出现一些并发症，如高眼压，硅油、气体进入前房等。同时，要注意避免剧烈运动，提重物。

第三，密切注意眼部健康，出现异常及时就医。

因为术后眼部炎症、缝线刺激等因素，一般术后眼红、眼部不适、异物感可能会一直持续1~3个月。

患者及家属应该密切观察，是否出现视力持续性下降、眼红眼痛加剧、眼前黑影遮挡感或大片漂浮物、恶心呕吐等异常情况。如果存在进入眼内的异物或伤口，还有可能存在术后感染。

值得注意的是，另外一只眼睛的视力变化也要留意。一旦出现这些异常情况，请立即到医院进行眼科相关检查。

本文由天津市宝坻区人民医院眼科副主任医师贺玮进行科学性把关。

(责编：许晓华、李轶群)


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