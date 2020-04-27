国家卫健委：个别地方存在麻痹放松思想和放松个人防护问题

人民网北京4月27日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局监察专员王斌表示，自3月21日以来，全国共报告了107例境外输入病例的关联病例，这些关联病例占报告的本地确诊病例的88.4%，具有病例间有非常明确的密切接触史或者共同暴露史；主要分布在边境和沿海重点省份；发生主要场所在家庭三大特点。

王斌介绍，对于境外输入疫情防控，国家卫健委始终采取“境外—国门—家门”的无缝衔接和闭环运作防控模式。整个全链条管理中，无论哪个环节出问题，都可能发生疫情。这些境外输入病例的关联病例也起到了提醒的作用，具体包括三点。一是在防输入工作的早期，实际上没有对所有入境人员实施14天集中医学观察，一部分潜在病例没有被及时发现和管控。二是发现个别地方还存在麻痹放松思想，个别地方群众也有个人防护放松的问题。三是发现在流调过程中，有些病例存在隐瞒个人行踪和人员接触史现象，给流调工作造成很大困难。发挥这些问题存在后，国家卫健委感到非常有必要不断强调防控责任。同时在梳理相关问题过程中也感觉到，发热门诊的早期识别能力还有待提高，医院的院感控制能力、意识、管理等方面也都需要进一步加强。

王斌还提出，针对前期出现的关联病例，包括聚集性疫情情况，国务院联防联控机制综合组将聚集性疫情的情况通报给各省、自治区、直辖市的联防联控机制、领导小组、指挥部时，明确提出了三方面要求。

一是进一步强化防输入工作力度，对所有入境人员仍要坚持做好14天的集中医学观察。在这一过程中，要强化边检、海关、航空、铁路、卫生等各个部门的联动配合，确保无缝衔接和闭环运作。

二是要落实“四早”措施，强化发热门诊监测和传染病网络报告，进一步扩大监测范围。同时，要确保确诊病例和无症状感染者的密切接触者、入境人员和一些重点地区、重点行业、重点人群的检测和监测力度能够到位。

三是落实筛查—诊断—报告—隔离的闭环管理要求，一旦发生社区聚集性疫情或出现社区传播，能够及时发现并扑灭，进行有效处置，尽快查清原因，切断传播途径。同时，在落实防输入过程中，不断强调属地、部门和单位责任，尤其是每个公民的个人责任，加强重点场所和医院内的疫情防控，进一步做好科普宣传，提升老百姓防护意识。