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“五一”假期 三类人不宜出行

2020年04月27日08:07 来源：科技日报

　　新华社讯 （记者郑明达 田晓航）“五一”假期即将来临，老百姓能否外出旅行？出游需要注意哪些问题？中国疾控中心研究员冯录召近日在国务院联防联控机制新闻发布会上说，对于大部分近期没有病例报告的地区，出行比较安全，但仍要保持警惕，而老年人、慢性病患者、孕妇等高危人群则不建议出行。

　　“对于出行人员要注意预防，建议就近错峰出游，尽量避开热门景点或者景点的高峰时段，避免在密闭空间内开展一些娱乐项目。”冯录召说，如果准备跨地区出游，应选择近期没有病例报告的地区，并提前联系景区，了解当地防控政策，按要求做好准备，同时准备口罩和手消毒剂以备路上使用。

　　冯录召建议，如果乘坐飞机或者火车等公共交通工具，要遵守秩序和乘务人员的管理要求，全程佩戴口罩，做好手卫生，并妥善保存票据以备查询。

　　冯录召说，游玩过程中，要有序排队，注意保持人际距离和咳嗽礼仪。在住宿方面，应选择卫生条件良好的宾馆，入住后要开窗通风。“旅途中出现发热、干咳、乏力等症状应该到就近的医疗机构就诊。”

　　关于就餐问题，冯录召建议，乘坐交通工具时尽量减少饮食次数，景区就餐首选外带食品，如需餐厅用餐，则建议间隔落座或同侧用餐，与其他人保持一米以上的距离。

　　近日，有地方公布的确诊病例行动轨迹显示，患者和其他确诊病例一同聚餐，并可能因此被传染。对此，冯录召说：“当前仍不推荐大规模聚餐，也不建议携带没有自理能力的婴幼儿进行堂食。”

　　冯录召表示，普通就餐建议选择卫生条件好的餐厅，就餐前做好预约，错峰用餐以避免拥挤。进入餐厅前要配合工作人员做好体温测量、登记，如有发热则不应进入餐厅。在餐厅要尽量减少接触公共设施，做好手卫生，用餐时尽量与他人保持一米以上的距离，注意咳嗽礼仪。“如多人共同用餐，推荐使用公筷和公勺。”

(责编：许晓华、崔元苑)


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