应急总医院：特殊时期的全肺灌洗

在确保防控措施到位的前提下，4月20日，应急总医院首席专家王洪武团队的呼吸内科周云芝主任医师、麻醉科程庆好副主任医师，成功为患者刘某进行了双肺同期大容量灌洗术，手术两个余小时，患者双侧肺共灌洗生理盐水23L，术后当天患者即感觉呼吸畅快，呼吸困难明显好转。

患者刘某，今年62岁，2013年起反复出现活动后呼吸困难，并进行性加重，最初在外院抗感染治疗效果不佳，于2016年在应急总医院经支气管镜下肺泡灌洗术检查，灌洗出乳白色牛奶状液体，经病理诊断为肺泡蛋白沉积症。此后每年他都在应急总医院行大容量全肺灌洗术，每次灌洗液量单肺达10-25L。

刘某春节前就又呼吸困难加重，本想忍一忍过完年就来做肺灌洗，可没想到，因疫情这一耽误就两个多月过去了。患者呼吸困难越来越重，不能下楼外出，连上厕所都很困难。

4月10日，憋气加重已2月余的刘某，终于入住了应急总医院，经过在缓冲病房筛查排除新冠肺炎感染后，转入呼吸科病房。入院后完善了术前相关检查：患者I型呼吸衰竭，动脉血气分析Po257mmHg；半年前他因新增了冠心病植入了一枚血管支架。这意味着这次灌洗的风险就更高了：患者平时就严重缺氧，灌洗时需要单肺通气，势必缺氧更加严重，能否双肺同期灌洗？术中是否因麻醉及缺氧再导致心肌急性缺血？

图1 肺泡蛋白沉积症患者胸部CT

麻醉科程庆好副主任医师等医生们反复讨论并做好预案，在确保防控措施到位的前提下，于4月20日成功为刘某进行了双肺同期大容量灌洗术，手术两个余小时，患者双侧共灌洗生理盐水23L，灌洗出的液体由乳白色逐渐转为清亮，术后当天患者即感觉呼吸畅快，呼吸困难明显好转。

图2 患者行全肺灌洗术中

肺泡蛋白沉积症(PAP)，是一种罕见的肺间质性疾病，其病理特征是肺泡腔及终末细支气管内有过碘酸一希夫(PAS)染色阳性的蛋白质样沉积物；胸部高分辨CT 检查表现为弥漫性磨玻璃影、“不规则铺路石”样图案。

全肺灌洗术，是目前有效缓解和控制肺泡蛋白沉积症（PAP）升级的治疗方法，总有效率达60%，全肺灌洗术要求操作条件严格，对操作技术要求高。在全麻下行双腔气管插管（图2），可同期双肺灌洗，也可左右肺分次灌洗。采用37℃生理盐水，单肺灌洗量5-40L，平均15.4L，反复多次灌洗出肺泡表面沉着物（图3，4）由乳白色逐渐转为清亮，从而改善患者的呼吸状况。

此外，全肺灌洗术也可应用于治疗尘肺患者，应急总医院常年开展全肺灌洗术，至今已行双肺同期大容量肺灌洗500余例。（应急总医院供稿）

图3,4 灌洗出的液体，由乳白色逐渐转为清亮