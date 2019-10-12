解放军总医院首例幼儿心脏移植成功

在庆祝新中国成立70周年之际，当人们沉浸在节日的欢乐中时，两名年仅2岁的孩子因为一颗饱含母爱和奉献的心脏而联系在一起。

10月3日13时14分，2岁男孩的心脏跳动在同龄女孩的体内，男孩离开了，女孩迎来了新生。此生，男孩用特殊的方式守护着女孩，用他的心脏，帮她感知世间的温暖。

9月11日，一名受严重脑外伤的男孩随即被紧急送往解放军总医院第七医学中心进行抢救。不幸的是，男孩因脑外伤过重，自主呼吸已消失。

10月2日，经解放军总医院第一医学中心判定，该患儿符合儿童脑死亡状态。在医生宣布孩子脑死亡时，孩子的妈妈悲痛欲绝，然而，这位普通而坚强的母亲痛定思痛，做了一个让人想不到的决定：“医生，我们决定了，捐献他的所有器官，救治更多的孩子！”

经OPO（器官获取组织）办公室协调，这位母亲签署了器官捐献的相关文件，拟定于10月3日在解放军总医院第一医学中心进行器官捐献。

不久前，河南省的一名女性患儿被诊断为爆发性心肌炎、急性心力衰竭，只能用体外膜肺氧合技术（ECMO）来代替孩子的心肺工作。然而，经过一周余时间的救治，衰竭的心脏功能依然无恢复迹象。

9月24日，主治医生告诉女孩妈妈，目前唯一的办法就是做心脏移植手术。在经得孩子父母同意后，主治医生随即将小女孩儿“器官移植”需求信息传递出去，4天后，得到了解放军总医院心脏移植团队的回应。

（解放军总医院提图）

9月29日，在得知患儿病情后，第七医学中心洪小杨副主任医师及第一医学中心心外科李双磊主治医师连夜赶往郑州，对患儿的病情做了全面的评估符合移植的条件，各项指标表明，只有做心脏移植手术才能挽救幼小的生命。

9月30日上午，两位专家返京后，将患者病情向第一医学中心心血管外科肖苍松主任医师作了详细汇报，他认为患者病情危重，指征明确，需尽快行心脏移植手术，并马上向第一医学中心于启林主任报告，于主任当机立断，指示立即启动心脏移植程序。

经解放军总医院卫勤部组织，在第七医学中心石青龙主任及卫勤部平杰部长的协调下，在第七医学中心附属八一儿童医院封志纯院长的支持下，肖苍松主任医师马上通知心脏移植团队终止休假，制订了移植手术方案。

第七医学中心主动请缨，附属八一儿童医院心外科周更须主任亲自参与手术，洪小杨副主任医师、王刚副主任医师、王辉主治医师参与ECMO和体外循环管理，监护室朱艳娟护士长带领张诗屿、云梦竹、韩文慧、李肇阳、朱丹丹和李晓飞等护士骨干参与术后特护，充分发挥了总医院统一指挥、多中心联动协作的优势。

（解放军总医院供图）

10月3日上午11点，器官获取组织OPO工作人员抵达现场。在第一医学中心和第七医学中心的全力配合下，手术由周更须主任、肖苍松主任医师、吴杨副主任医师、叶卫华副主任医师共同参与，历时6小时圆满完成解放军总医院历史上首例幼儿心脏移植！

（解放军总医院供图）

男孩的心脏开始在女孩的体内跳动！望着监测仪上跳动的数字，所有的医护人员都长长地舒了一口气。

解放军总医院任国荃院长、徐宝龙政委等院常委和机关领导一直高度关注手术进展，并对救治作出重要指示。第一医学中心于启林主任时刻关注和过问手术及孩子术后恢复情况，并要求移植团队“严防死守，争取胜利！”

在第一医学中心和第七医学中心联合组建的特医、特护团队的精心治疗和护理下，目前患儿顺利康复。

该例手术的成功标志着解放军总医院在常规开展成人心脏移植的基础上，稳步迈进了婴幼儿心脏移植领域。（李双磊）