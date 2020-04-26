北京对新冠肺炎危重症患者实施一人一策、每日筛查

北京新冠肺炎危重症救治专家组组长、北京天坛医院副院长周建新在25日召开的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上介绍，北京疫情防控领导小组医疗保障组自2月起增设重症救治分组，对重症患者开展积极有效的救治工作，持续提高了治愈率、降低了病亡率。

为了尽可能提高治愈率、降低病亡率，北京相关部门统筹调配医用物资、医疗设备和专家资源积极开展救治工作。周建新介绍，从2月15日起，北京市卫生健康委、医管中心在此前已建立的医疗救治专家组基础上，专门成立了由重症医学、体外循环、中医药、护理等专家组成的重症救治专家组，从北京天坛医院、北京朝阳医院、北京安贞医院和北京清华长庚医院，选派高年资医师、呼吸治疗师、体外循环科和重症医学科护士，组成21人的团队进驻北京佑安医院重症医学科；组织7家市属医院14名经验丰富的护士支援北京地坛医院重症医学科。

在对重症患者的救治工作中，重症专家组对危重型患者坚持每日会诊，制订了气管插管、俯卧位通气和体外膜肺氧合等治疗的标准化流程，为每位危重症患者制定“一人一策”的个体化治疗方案，同时建立每日筛查制度，对患者的体温、呼吸、氧和指数等重要指标进行筛查，发现潜在风险及时进行预警，早期进行干预。

北京地坛医院护理部主任张志云介绍，为了发挥好医疗与护理的协同作用，特别是做好重症患者的密切监测和整体护理，北京市建立了由5家医院多名重症护理专家组成的专家组，每日通过视频会诊的形式对危重症患者的护理进行指导；先后组织10余家医院26名技术能力强、危重症护理经验丰富的专科护士支援定点医院重症医学科，床护比由1：2.5提升到1：5；确保对危重患者实行“一人一策”专人护理，并均衡各班人力配置，提升危重患者救治率。（记者张漫子）