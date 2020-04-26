专家：目前研究和临床观察未发现新冠肺炎康复者具有传染性

新华社武汉4月25日电（记者喻珮、谭元斌）在25日湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部举行的例行新闻发布会上，武汉大学中南医院呼吸与危重症医学科主任、武汉市医学会呼吸分会主任委员程真顺说，根据目前的研究和临床观察，未发现新冠肺炎康复者具有传染性，社会应接纳。

本次发布会着重介绍新冠肺炎出院患者愈后康复服务有关工作情况。

程真顺说，新冠肺炎患者的出院标准有四条：体温正常三天以上；呼吸道症状明显好转；肺部影像学显示急性渗出性病变明显吸收；痰、鼻咽拭子等呼吸道标本连续两次核酸检测为阴性，采样时间至少间隔24小时。

“这个出院标准既符合肺炎的治疗原则，也符合呼吸道传染病的管理要求。”程真顺说。

他同时指出，在新冠肺炎临床诊疗过程中，因发现核酸检测存在“假阴性”现象，国家诊疗方案做了修订，要求达到出院标准后，在隔离点还需要继续医学观察至少14天，再次复查核酸为阴性，才能回到家中。

“这相当于在原有的出院标准上加了保险，是严谨和科学的。”程真顺说，因此，他们回归社会是安全的，无论是亲朋好友，还是社会各界人士应该接纳他们回归正常生活。