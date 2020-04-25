专家谈疫情过后如何高效补种疫苗

4月25日是全国儿童预防接种宣传日。随国内新冠肺炎疫情防控形势向好，各地在逐步恢复常规预防接种工作，中国疾控中心免疫规划中心余文周主任医师表示，“接种疫苗是预防传染性疾病关键的一环，儿童推迟接种或漏种疫苗，可能导致疫苗原本可预防的传染病暴发或流行的风险增加，因此疫苗接种不可耽搁。”

疫情期间，让年轻家长们最担心的莫过于孩子的接种计划会受到影响，一方面推迟接种影响预防效果，另一方面也担心带孩子去医院会有感染疾病风险。余文周表示，短时间的推迟接种并不会对疫苗效果产生影响，只要在适当的时候尽快补种即可。同时，为了减少去医院的次数及外出暴露风险，他建议采取使用联合疫苗的方式，“相对单苗而言，联合疫苗是可以预防多种疾病的疫苗，同时减少预防接种针次，减轻儿童痛苦，同时减少门诊人群聚集和暴露的风险，保证免疫规划疫苗接种率和及时性。例如五联疫苗，能够同时预防百日咳、白喉、破伤风、脊髓灰质炎以及b型流感嗜血杆菌（Hib）五种病原引发的疾病，可以将常规方案的12次接种减少到4次。”

余文周介绍，乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、含麻疹成分疫苗、百白破疫苗等免疫规划疫苗需要优先补种，推迟接种的非免疫规划疫苗也需要及时补种。未接种某种国家免疫规划疫苗者，应根据当时的年龄，按照该疫苗的免疫程序，以及该种疫苗补种原则中规定的疫苗种类、接种间隔和剂次进行补种。优先保证及时完成国家免疫规划疫苗的全程接种。

余文周建议，在接种前应合理安排接种时段，家长可以关注当地预防接种门诊的工作安排，和接种医生沟通孩子的具体情况，提前预约、分散且及时补种。

为防止人群聚集，减少疾病暴露的风险，中国疾控中心建议各地指导各个接种单位，采取了一系列措施，包括：采取预约制，严格控制接种门诊人数；利用大数据和信息技术，发动社区工作人员，查找并登记未接种的儿童，通知他们尽快接种疫苗；增加接种单位的接种时间、天数和人员，尽快完成迟种、补种；做好接种单位自身的防护，要及时消毒、通风。

及时接种疫苗，共筑健康屏障—— 今年儿童预防接种日的主题与新冠疫情，以及随之而来的迟种补种工作息息相关，提醒公众认识到预防接种工作的重要性，敦促公众及时接种、补种疫苗，“因为只有这种方式，才能够把群体免疫屏障建立起来。”余文周主任医师表示：“在疫情之下，我们仍然需要保持正常的生产、生活和正常的国际交往，疫苗不仅能够控制传染病，保护人类生命，还能减少社会负担，所以控制传染病的策略，最终还是要回到接种疫苗，回到预防接种建立群体免疫屏障上面来。”