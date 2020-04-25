武汉昨日实现重症病例清零

4月24日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍加强农村贫困人口帮扶工作情况。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，4月23日，湖北现有确诊病例首次降至50例以下，连续20天无新增确诊和疑似病例；近10日，全国现有境外输入病例逐步下降，但仍有境外输入关联本土确诊病例报告。要全面查清确诊、疑似病例和无症状感染者、密切接触者等行动轨迹，精准围堵、消除隐患。他介绍，随着最后一例重症患者新冠肺炎治愈，“今天（4月24日），武汉重症病例实现了清零”。

国务院扶贫办政策法规司司长陈洪波在发布会上介绍，截至2019年底，我们已经有9300万贫困人口实现了脱贫，占到全部贫困人口的97%。

“脱贫人口中，因为种种原因出现一些返贫，那是客观存在的，也是正常的。近年来，返贫的人数逐年下降，反映了脱贫的质量在提高。”他介绍，去年底，对建档立卡的已脱贫但不稳定户、收入略高于扶贫标准的边缘户进行摸底，前者有近200万人、后者近300万人。

“近期我们正在指导各地将这两类监测对象进一步核实，将其纳入全国扶贫开发信息系统，实施动态管理。”陈洪波说。

在落实帮扶政策方面，陈洪波说，对具备发展产业条件和有劳动能力的监测对象，可安排财政专项扶贫资金，对申请的扶贫小额信贷予以贴息，这个政策同建档立卡贫困人口享受的政策一样。支持其参加经营技能培训、劳动技能培训。支持通过村内扶贫公益岗位安置就业。

他还提到，加强对监测对象帮扶措施落实情况的跟踪监测和效果评估，及时发现和解决问题。

陈洪波介绍，新冠疫情对驻村帮扶工作的确带来了一定的影响，但是绝大部分驻村队员都是第一时间赶赴工作岗位，极少数因为种种原因到不了岗的，也都通过电话和微信等方式，跟贫困群众密切联系。

“到2月底，全国驻村干部的到岗率超过了95%；到3月底，超过了99%，可以说已经基本到岗了。”他认为，驻村工作打通了脱贫攻坚政策举措到村到户的“最后一公里”，非常重要，非常关键。

有记者提问，国家重大项目建设将优先安排贫困劳动力务工，贫困人口应该到哪里申请？

“就业稳则收入稳，稳住了就业，对贫困户来说就是稳住了收入的大头。”国务院扶贫办开发指导司一级巡视员吴华说。在申请方面，有几个途径。他说，可以向村镇报名申请，即直接到村委会、驻村工作队，也可以去人社部门，通过人社部门的就业平台网上申请。此外，重点企业、重点项目跟政府部门对接，政府部门在当地发布重点工程项目、企业的用工需求，劳动力看到之后也可以到企业直接报名。

针对扶贫项目的复工问题，吴华说，据4月10日的最新数据，扶贫项目开工28.1万个，项目开工率达到了74.1%。从调度情况看，各地脱贫攻坚工作有序推进。（记者 孟亚旭 刘艺龙）