国家卫健委：武汉重症病例实现清零

人民网北京4月24日电 （王国菁）今日，国务院联防联控机制就加强农村贫困人口帮扶工作情况举行发布会，会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，4月23日，湖北现有确诊病例首次降至50例以下，连续20天无新增确诊和疑似病例；近10日，全国现有境外输入病例逐步下降，但仍有境外输入关联本土确诊病例报告。要全面查清确诊、疑似病例和无症状感染者、密切接触者等行动轨迹，精准围堵、消除隐患。今日，随着最后一例重症患者新冠肺炎治愈，武汉重症病例实现了清零。

4月23日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例6例，其中2例为境外输入病例，分别为吉林1例，上海1例；4例为本土病例，分别为黑龙江3例，广东1例；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入上海疑似病例。当日新增治愈出院病例50例，解除医学观察的密切接触者607人，重症病例减少6例。

境外输入现有确诊病例769例，其中重症病例32例；现有疑似病例17例。累计确诊病例1618例，累计治愈出院病例849例，无死亡病例。

截至4月23日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例915例，其中重症病例57例；累计治愈出院病例77257例，累计死亡病例4632例，累计报告确诊病例82804例，现有疑似病例20例。累计追踪到密切接触者728590人，尚在医学观察的密切接触者8362人。

湖北当日无新增确诊病例，无新增和现有疑似病例，无新增死亡病例。新增治愈出院病例22例，现有确诊病例47例，其中重症病例1例，全部为武汉病例。累计治愈出院病例63569例，其中武汉46417例；累计死亡病例4512例，其中武汉3869例；累计确诊病例68128例，其中武汉50333例。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者34例，其中境外输入1例；当日转为确诊病例3例；当日解除医学观察36例，其中来自境外输入10例；尚在医学观察无症状感染者979例，其中境外输入157例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1507例。其中，香港特别行政区1035例，澳门特别行政区45例，台湾地区427例。