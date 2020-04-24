海外战疫，侨胞作出独特贡献

近来，许多国家华侨华人纷纷收到来自住在国主流社会的点赞与感谢。

法国《巴黎人报》在盘点当地华社捐赠的大批防疫物资后指出，这些物资正是法国一线医护人员所急需的；英国曼彻斯特议会健康与福祉执行委员贝夫·克雷格在收到当地侨团送来的口罩、手套、消毒液等物资后感叹：“永远不能低估友谊的力量”；西班牙马德里自治区主席伊莎贝尔·迪亚兹·阿尤索在社交媒体上感谢旅西华侨华人对当地抗疫行动的帮助，称“我们是一个整体，将共同渡过难关”……

随着全球疫情持续蔓延，世界各国华侨华人在严格做好自我防护、大大减少感染发生的同时，并未选择“闭门自守”“独善其身”，而是始终乐于助人、“与邻为善”。许多感动人心的故事几乎每天都在世界各个角落上演——

疫情警报甫一拉响，不少意大利民众便在自家门外的信报箱内发现华侨华人邻居投放的口罩与防疫小贴士；美国、西班牙等许多国家的医院、学校、警察局、养老院等公共机构陆续收到华侨华人捐送的多批防疫物资；匈牙利、塞尔维亚等多国侨团主动请缨，帮助当地政府与中国国内医疗器械生产企业对接，采购急需诊疗设备；法国的一些中餐厅歇业却不停工，为防疫一线的医护人员、消防队员送去热腾腾的“爱心便当”；还有热心的澳大利亚华商积极牵线搭桥，帮助澳大利亚的羊肉、三文鱼等农副产品对接中国市场，让澳大利亚农业经济在国际经贸受到疫情严重影响的艰难时刻看到希望……

一次次不求回报的帮助，一声声关切温暖的问候，为惶惶不安的人们送去一份安心，也让他们深深感受到华侨华人对住在国左邻右舍、同事朋友甚至陌生人的一份善意。

华侨华人力挺住在国抗疫的用心用情，一如他们当初支援祖（籍）国战疫的尽心尽力。因为他们信奉“赠人玫瑰、手留余香”，无论走得多远，中华民族行善乐助的传统美德永远是他们不变的精神底色；因为于他们而言，此心安处是吾乡，念着万里之外的故土，也盼着脚下这片留下奋斗足迹的土地能安然无恙；因为他们相信，没有人是一座孤岛，“地球村”中的“村民”早已成为你中有我、我中有你的命运共同体，面对不分国界、不分种族的病毒，唯有全人类团结合作，才能取得战疫胜利。

在这场海外战疫中，华侨华人自身防护很上心，帮助他人很给力，不仅为住在国抗疫作出了自己的贡献，也用实际行动践行人类命运共同体理念，让世界再次领略中华民族好儿女的胸怀与大爱。