旅德侨胞与当地民众携手战疫

德国有近2万名福建籍侨胞。随着新冠肺炎疫情在德国蔓延，德国福建同乡联合总会（下文简称“联合总会”）一方面组织旅德闽籍侨胞抱团取暖、守望相助，另一方面与江浙等兄弟省市的侨团联合组建侨胞防疫工作委员会，致力于帮助在德华侨华人及德国民众共同抗疫。

侨胞团结 雪中送炭

居家隔离的日子里，来自福建长乐的联合总会志愿者李英成为许多闽籍侨胞的“送炭”人。

“现在是德国各种过敏的高发季节，过敏体质人群该注意什么？”“在公园里散步，会不会感染新冠肺炎？”……自从福建省卫健委、省侨联等部门组建旅德闽籍侨胞医疗咨询微信群以来，李英便成为盯着手机的“低头族”。

由于时差原因，医疗咨询微信群里旅德侨胞们的留言，在医生上线解答前常已堆积如山。为了不遗漏每一个侨胞的问题，方便专家们阅读，李英负责每天梳理所有的提问和解答，并发到群里。群友们说，她的每一份“答卷”就像“百科全书”，非常方便侨胞查询。

对于这项繁琐的工作，李英毫无怨言。她说，福建的专家在繁重的工作之余，坚持每天3个小时在线问诊，给予许多不知所措的侨胞心灵慰藉，她只是做了一点力所能及的事。

“中华民族自古就有团结互助的传统，面对疫情，各大海外侨团及时提供防疫信息，解决侨胞实际困难，密切协作，互学互鉴，发挥了重要作用。”联合总会副会长廖之沛说，3月中旬开始，联合总会与江浙等兄弟省市侨团联手组建侨胞防疫工作委员会，并设置应急组、国内联系组、医疗专家组、志愿者组等15个职能组，援助的范围也从侨胞扩展至了德国民众，受到当地民众好评。

截至目前，侨胞防疫工作委员会共接收到中国各省市捐赠的中药冲剂3800份、口罩226800只、核酸测试盒2000套等，源源不断的援助物资既满足了旅德侨胞自身需求，也一定程度帮助了德国当地民众抗疫。

支援当地 友谊加深

4月15日，德国时间上午9时，联合总会会长董安带领几名侨胞，从黑森州驱车80公里赶往福建友好省州莱法州，将10万只医用外科口罩捐赠给当地一线医务人员。当看到一箱箱用中德文字书写着“中德守望，共待春暖花开”的箱子时，莱法州国务秘书激动地说：“这次援助，见证了我们与福建的关系非常密切。”

同一天，廖之沛与其他兄弟省市侨团负责人到达德国科隆大学医院，代表侨胞防疫工作委员会捐赠3万只口罩，这是该院首次收到大规模社会捐赠。

4月16日，廖之沛和志愿者王位又将3000只口罩捐赠给北威州波恩的两家养老院。“莱茵河畔的波恩居住着许多德国老人，他们是易感人群。”作为一名资深在德医学博士，王位对德国社区防疫情况颇为了解。廖之沛经常向他咨询“德国社区哪里急需口罩”，时间久了，王位也加入到抗疫志愿者的行列。他感慨地说：“患难见真情，看到旅德侨胞团结互助，风雨同舟，还协助住在国积极抗疫，德国民众也被深深感动。”

“面对疫情，没有人能够置身事外，大家只有团结起来才能战胜疫魔。自侨胞防疫工作委员会成立以来，我们就开始收集整理德国相对缺乏的物资清单，尽我们所能，提供一些医疗物资。”廖之沛说，在物资相对紧缺的时候，他们之所以能够有余力援助德国民众，是因为有来自中国家乡的支持。

“山和山不相遇，人和人要相逢”，在中国发给侨胞防疫工作委员会的一批捐助物资上，以中德双语写着这句德国谚语。“中德两国有着深厚的友谊，只要大家齐心协力，就一定能渡过难关。”廖之沛说。

（来源：中国侨网）