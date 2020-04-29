越洋心理服务给侨胞送“安心”

图为浙江省丽水市青田县干部关心关爱中心的心理咨询师正在通过热线电话向海外侨胞提供心理咨询。

受访者供图

随着新冠肺炎疫情在全球蔓延，身处不同国度的海外侨胞正经历着各自的抗疫故事。恐慌、焦虑、心情低落……海外侨胞面临的心理困境往往比物质困难更加隐秘，却一样具有杀伤力。面对海外侨胞的心理抗疫需求，海内外逐渐建立起一条跨洋心理服务抗疫战线。

热线电话、网络直播、视频会议……通过各类线上服务平台，国内的心理服务资源便捷输送到海外。中国驻各国使领馆、各地侨务部门、海外侨团、高校、医院，来自海内外的心理服务汇聚“安心”力量，跨越重洋，驱散海外侨胞疫情期间的心理阴霾。

网络热线 汇聚力量

浙江省丽水市青田县，一支30余人的心理咨询师团队正通过跨洋抗疫微信群，向海外输送“安心”力量。

“2月5日起，青田县侨联、侨办、妇联、公安局、康宁医院等不同机构开始陆续向当地民众提供抗疫心理咨询服务。随着疫情在全球蔓延，3月中旬，青田县统筹县内心理服务资源，组织30余名心理咨询师，与海外侨团微信群对接，成为驻群心理咨询师。”浙江省丽水市青田县干部关心关爱中心负责人虞志洪告诉本报记者，有心理咨询需求的侨胞可以在群里提问，或私信驻群咨询师进行单独心理咨询。

像这样为海外侨胞提供心理服务支援的组织还有很多。

福建省福州市人民政府侨务办公室等相关部门组织开展线上心理疏导公益讲座，邀请专业心理咨询师通过线上直播，提供科学心理疏导服务。广东省深圳市精神卫生中心、深圳市康宁医院通过24小时安心热线、线上服务平台、直播等方式为海外侨胞提供心理咨询、心理辅导、危机干预等心理服务。阿里健康、百度健康等互联网医疗平台也纷纷组织医疗专家，向海外同胞提供免费心理健康咨询。

国内高校组建的心理咨询团队是跨洋心理服务战线的重要组成部分。

据北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会介绍，北京大学、清华大学、北京师范大学、首都师范大学等国内知名高校的专业团队，已开设4条专线，60个接线席位，汇集600余名心理咨询专家为侨胞服务。

在远隔重洋的海外，也有一批力量在为跨洋心理服务默默助力。

在意大利，当地侨团通过建立海外侨胞基本全覆盖的抗疫微信群，将海外侨胞与国内侨务机构、医生、心理咨询师间的沟通渠道打通。在美国、英国、奥地利、澳大利亚等地，部分华人社团成立了“应急防疫救助小组”“义工团”“居民留守群”等组织，为海外侨胞提供心理服务。在韩国，中国驻首尔旅游办事处、中国驻韩国大使馆领事部与韩国华侨华人联合总会共同组织开设疫情防控心理援助热线。这些跨越重洋的力量，汇聚成越洋心理服务的坚强支撑。

专业支持 科学应对

“双手交叉轻拍对侧肩膀或上臂，两只手臂像蝴蝶翅膀一样，轻轻地拍打自己。一边拍打，一边深呼吸……”虞志洪在电话中语气和缓，耐心讲解着蝴蝶拍技术的动作要领。

虞志洪最近的主要工作，就是组织青田县干部关心关爱中心的20余名国家二级心理咨询师，参与面向海外侨胞的心理咨询服务。

“恐惧、焦虑、抑郁，是海外侨胞表现最为突出的心理问题。”虞志洪告诉本报记者，海外疫情蔓延趋势不确定性大，海外侨胞回国风险高，侨胞日常防疫、生活资源储备不足，与亲友分隔内心孤独，是海外侨胞产生此类心理问题的主要原因。

为纾解海外侨胞的心理困扰，虞志洪和同事们一方面向侨胞分析海外疫情的客观形势，开展科学防控新冠肺炎科普宣传，让侨胞意识到自身情绪，从认知上进行自我调节；另一方面通过专业心理疏导技巧，指导侨胞进行心理疏导训练，腹式呼吸技术、蝴蝶拍技术就是其中一部分。

北京师范大学心理学部的抗疫心理服务团队也在进行类似的工作。

“自1月27日起，北师大心理学部开启面向全国受疫情影响人群的心理支持热线及网络辅导服务。热线开通之后，我们不断收到海外留学生的求助。为了更好地帮助身处海外的同胞们渡过这段艰难时期，我们开通了面向海外侨胞和留学生的心理支持热线和网络辅导服务。”北师大心理学部硕士生导师、防疫科普团队负责人林钗华告诉本报记者，提供心理支持的大部分咨询师是北师大心理学部有过系统心理咨询训练的校友，平均咨询小时数超过300小时，所有咨询师在开展本次心理辅导前均接受咨询伦理培训。

“前来咨询的海外侨胞经历的心理困扰各不相同，在海外独自隔离的孤独，因疫情在当地遭遇的歧视，对海外感染风险的担忧，疫情打乱原有计划后对学习工作生活的迷茫……”林钗华说，心理咨询师主要通过倾听共情，帮助海外侨胞调整期待，适应生活计划的改变，增加可控感，增加放松和锻炼的时间，同时提供一些放松技能和心理支持资源。

随时关怀 情谊暖心

对于许多海外侨胞而言，祖（籍）国的心理支持不仅突破地点的局限，更催生暖心互动和真挚情谊。

“昨晚睡得怎么样？”“早饭吃过了吗？”“有不舒服的地方吗？”在青田第九医学观察点，从西班牙回国的侨胞程先生每天都能接到驻点医生陈兆毅的问候。

程先生患有轻度焦虑性恐慌症，在隔离期间一度出现焦虑、心慌、全身发抖、失眠等症状，精神状态很不稳定。陈兆毅在了解情况后，第一时间与程先生主动沟通，进行心理疏导，并就近联系康宁医院精神卫生科，为他提供药物治疗。在程先生隔离期间，陈兆毅每天通过电话和微信询问程先生的身心状态，监督他按时服药。在这个过程中，两人逐渐成为朋友。

隔离结束后，程先生特意向青田县疫情防控领导小组送去感谢信，信中写道：“经过10多天的心理慰藉和药物治疗，我恐慌症的阴霾已烟消云散，身心都进入非常健康的阶段。非常感谢陈医生对我亲如家人、无微不至的关心和照顾。我由衷感叹：中国真好！家乡真好！”

一直参与跨洋心理服务的虞志洪也对回国侨胞的心理咨询印象深刻。

“有个从意大利回国的华侨姑娘，在青田隔离时，一开始一直失眠、情绪低落。在接受三四次电话心理咨询之后，她的情绪有了非常明显的变化：在隔离点开始有规律地健身、每天化点淡妆，精神状态越来越好。”虞志洪说，世界读书日那天，他还看到她在朋友圈分享自己买的新书和读书计划。

“心理咨询讲的是‘助人自助’，看到曾经接受咨询的侨胞恢复积极状态，对我们来说，就是最开心的事。”虞志洪说。