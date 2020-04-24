五一将至 出门旅游安全吗？

国家卫健委新闻发言人米锋4月23日在国务院联防联控机制新闻发布会上说，截至22日24时，湖北现有确诊病例69例，其中重症病例2例，均为武汉病例。全国现有确诊病例首次降至1000例以内，境外输入确诊病例已有半数以上治愈出院。但个别地方聚集性疫情确诊人数仍在增加，要尽快阻断传播途径，补上防控短板漏洞，坚决遏制疫情反弹。

会上，有关专家还介绍了新冠肺炎防控的科学知识普及。

解疑一：五一期间能不能出去旅游？

中国疾控中心研究员冯录召介绍，五一将至，对于大部分近期没有病例报告的地区，出去旅行还是比较安全的，但是目前每日仍有新增境外输入病例或者本土病例，要保持警惕之心，要意识到感染新冠肺炎的风险。

他说，老年人、慢性病患者、孕妇这些高危人群不建议出行旅游。“对于出行人员要注意预防，出行前做好准备，建议就近错峰出游，尽量避开热门景点或者景点的高峰时段，避免在密闭空间内开展一些娱乐项目，如果准备跨地区出游的话，应该选择近期没有病例报告的地区，并且要提前去联系景区，了解当地的防控政策，按要求做好准备，也需要准备一些必要的口罩、手消毒剂等物品，以备路上使用。”

解疑二：如何看待“网传病毒来源”的说法？

中国科学院微生物研究所研究员施一说，我们注意到互联网上的相关信息，美国有人怀疑德特里克堡生化研究基地可能是新冠病毒来源的说法，美国方面对此没有公开回应，我们无从作出判断。

他说，病毒溯源本身是科学问题。从病毒溯源科学研究全过程来看，这是一项科学难题，需要较长时间，且存在不确定性，“当前新冠肺炎疫情正在全球肆虐，希望世界各国把精力和关注点集中放在疫情防控重点工作上，病毒溯源这一科学难题需要各国科学家深入研究。”

解疑三：疫情会随气温升高逐渐被遏制吗？

施一说，新冠病毒是一种囊膜病毒，相对来说，对温度是比较敏感的，气温升高是不利于病毒存活的。

“我们需要对病毒的传播方式进行分析和思考，尤其不同的病毒传播方式是不太一样的。现在我们知道通过空气传播的病毒相对容易受到气温的影响，这就是为什么流感一般是在气温比较低的冬春季高发，夏季不常见。”

他表示，现在普遍认为，新冠病毒主要通过飞沫和直接接触等方式进行传播，相对来说，这种传播方式受气温的影响会小一些，而且我们也注意到南半球的国家目前处于夏秋季，天气比较炎热，但是新冠疫情依然持续发生。最终情况如何，我们需要进一步观察。

解疑四：新冠病毒是否会成常态化病毒？

施一说，就目前的实际情况来看，虽然中国付出巨大的努力，已经有效控制了疫情，“但只要疫情在世界范围内存在，对人类的威胁就不能解除，疫情很难说在短期内结束。”

他说，关于新冠病毒是否会像流感病毒一样常态化流行，有专家认为，这种可能性有，但是发生概率比较低，“目前没有发现新冠病毒具有流感病毒这么高的变异性，因此常态化的可能性不太大。”

他提到，也有专家认为新冠病毒传播能力高，已有四种冠状病毒为季节性流行，新冠病毒形成季节性流行有一定的可能性。(记者 刘艺龙 孟亚旭)