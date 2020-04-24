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最易被新冠病毒攻击的3种细胞发现

2020年04月24日08:08 来源：科技日报

　　科技日报北京4月23日电 （记者刘霞）一个国际科研团队23日在《细胞》杂志刊文指出，他们在人体肺部、鼻腔和肠道中，发现了最有可能被新冠病毒攻击的三种细胞类型，还发现冠状病毒可能利用宿主细胞的天然防御能力，劫持一些蛋白供自己使用。他们表示，尽快共享这些数据和发现，将有助于集中力量阐明新冠病毒如何攻击人体，更好地测试现有抗病毒疗法，并帮助科学家研制出应对新冠肺炎的新疗法。

　　据美国《每日科学》网站22日报道，研究人员称，新冠病毒入侵细胞需要两大关键“帮手”：血管紧张素转换酶2（ACE2）和TMPRSS2蛋白酶。ACE2是病毒进入宿主细胞的受体，新冠病毒的刺突蛋白通过劫持ACE2入侵人体；TMPRSS2会激活刺突蛋白帮助病毒入侵人体。但哪些细胞会表达这两类蛋白一直是未解之谜。

　　来自麻省理工学院、哈佛大学的科学家与来自世界各地的同仁一起，利用现有的在不同类型细胞中发现的RNA相关数据，搜索出了表达这两种特定蛋白的细胞，结果发现，鼻腔里分泌鼻涕的杯状分泌细胞、肺泡内负责维持肺泡功能的Ⅱ型肺泡细胞、肠道内负责营养物质吸收的吸收性肠上皮细胞比其他细胞更能表达这两种蛋白质的RNA。

　　此外， 研究人员还发现了一个令人惊讶的现象：ACE2基因的表达似乎与已知被干扰素打开的基因的激活相关。干扰素是机体受病毒感染产生的一种蛋白质，通过干扰病毒复制并激活免疫细胞来抵抗感染，这是科学家首次发现ACE2与干扰素反应相关，表明冠状病毒可能利用宿主细胞的天然防御能力，劫持一些蛋白供自己使用。这也表明，干扰素在对抗新冠肺炎中的作用可能很复杂：一方面，它可以刺激基因抵抗感染或帮助细胞抵抗损伤；但另一方面，它可以提供额外的靶标，帮助病毒感染更多细胞。

(责编：许晓华、李轶群)


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