国家卫健委：全国现有确诊病例首次降至1000例以内 境外输入病例半数以上治愈出院

人民网北京4月23日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就新冠肺炎防控的科学知识普及举行发布会，会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋通报当日疫情情况。

米锋介绍，4月22日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例10例，其中6例为境外输入病例，分别为陕西2例，吉林、黑龙江、上海、广东各1例；4例为本土病例，分别为黑龙江3例，广东1例；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例56例，解除医学观察的密切接触者824人，重症病例减少15例。

境外输入情况：现有确诊病例793例，其中重症病例37例；现有疑似病例16例。累计确诊病例1616例，累计治愈出院病例823例，无死亡病例。

截至4月22日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例959例，其中重症病例63例；累计治愈出院病例77207例，累计死亡病例4632例，累计报告确诊病例82798例，现有疑似病例20例。累计追踪到密切接触者728049人，尚在医学观察的密切接触者8429人。

湖北当日无新增确诊病例，无新增和现有疑似病例，无新增死亡病例。新增治愈出院病例28例，现有确诊病例69例，其中重症病例2例，均为武汉病例。累计治愈出院病例63547例，其中武汉46395例；累计死亡病例4512例，其中武汉3869例；累计确诊病例68128例，其中武汉50333例。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者27例，其中境外输入1例；当日转为确诊病例3例；当日解除医学观察31例，其中来自境外输入7例；尚在医学观察无症状感染者984例，其中境外输入166例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1504例。其中，香港特别行政区1033例，澳门特别行政区45例，台湾地区426例。

米锋表示，4月22日，湖北现有重症病例降至2例，全国现有确诊病例首次降至一千例以内，境外输入确诊病例已有半数以上治愈出院。但是，个别地方聚集性疫情确诊人数仍在增加，要尽快阻断传播途径，补上防控短板漏洞，坚决遏制疫情反弹。