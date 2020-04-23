防蓝光眼镜能控近视？别指望

新冠肺炎疫情全球肆虐， 让多数学生每天与网课为伴。不过，在疫情期间，整天面对手机、电脑等电子设备，如何保护视力，不让近视加深呢？很多家长都想给孩子们配戴一副防蓝光眼镜。那么，今天我们就一起分析一下防蓝光眼镜究竟有没有防控近视的作用，上网课究竟需不需要给孩子配戴防蓝光眼镜。

短波蓝光 有助睡眠和情绪调节

蓝光并不是电子产品所发出的特有光线，而是存在于自然光线中的可见光，通常波长大约在400-500nm之间。在整个波段的蓝光中又可以细分为两部分，一部分确实对眼睛视网膜会造成光学损害，加速视网膜黄斑区细胞的氧化衰老。通常这部分蓝光的波长大约在415-450nm之间，它对眼睛的损伤是逐渐积累而形成的。所以，在临床上，我们给老年白内障患者设计了一款黄色人工晶体，吸收蓝光，尽可能减少对视网膜的光毒性，保护老年人的眼底。

在蓝光中还有一部分对我们人体有益的部分，那就是波长在480nm左右的蓝光。它可以调整生物节律，对于睡眠、情绪、记忆都有帮助。此外，实验证实每天户外阳光下的活动能够有效地预防近视的发生，其中短波长的蓝光可能起到了重要的作用。

电子产品别用太狠 蓝光“威胁”不大

除了存在于自然光线中的蓝光以外，在LED节能灯、日光灯、电脑显示器、手机、数码产品等视频终端都会因为使用发光的二极管LED技术而发出蓝光。因此，近几年来引起了大众媒体及学术界对于蓝光可能影响眼健康的热议。有人认为蓝光之所以会伤害眼睛，是因为蓝光不像紫外光能被角膜和晶状体吸收，到不了视网膜。而蓝光可以经过眼睛的屈光介质到达视网膜，从而被视网膜的色素上皮层吸收，久而久之就会造成视网膜的衰老及功能退化。

好在眼睛在进化的过程中也有很多保护机制，使我们的眼睛免于受到蓝光损伤。比如说眯眼、瞳孔收缩、视网膜黄斑所含的叶黄素、视网膜自身的抗氧化修复机制等。而且经过科学检测，发现电子产品所发出的蓝光是自然光线中蓝光强度的几百分之一。也就是说只要不是每天大量连续使用电子产品（例如每天超过8-10小时），蓝光是不会对眼睛造成明显损害的。

防蓝光眼镜戴不对 反而更伤眼

通常防蓝光的眼镜片是偏黄色的，这种明显的色偏会导致比较严重的视疲劳。视疲劳的加重不仅不会控制近视，反倒会加速近视的进展。最重要的是，如果家长的思想中具有“防蓝光眼镜可以控制近视”的错误认识，除了上网课外，任由孩子使用电子产品而不加引导与管控的话，近视一定会进展的。

所以上网课，保护眼睛，避免电子产品的蓝光伤害最好的方法应该是：将网课分节段来上，每上一节网课，就让孩子向远处看看，放松休息一下眼睛。可以借鉴美国眼科学会推荐的保护视力的“20-20-20”法则，即每看20分钟，至少看20英尺（6米）远的物体20秒。

也可以在每节网课之间休息10-15分钟。可以选择看看远处、在家打打乒乓球、来点亲子互动的游戏，这样在眼睛放松休息的同时还可以使紧张的肩背部肌肉放松下来，不仅可以防控近视，而且对于提高学习效率也非常有帮助。看电子屏幕时教会孩子有意识地多眨眨眼睛，休息时用温热的湿毛巾给眼睛做热敷，家里可以开加湿器增加周围环境的湿度，这样做都可以有效地预防因为上网课所引起的干眼症。

文/布娟 (北京大学第三医院)