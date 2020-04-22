全力维护海外同胞安全与健康

这是4月20日在埃及首都开罗中国驻埃及大使馆内拍摄的防疫物品。

这是4月17日在日本东京的中国驻日本大使馆拍摄的“健康包”和所含物品。新华社发

据新华社北京4月21日电（记者 郑明达）在抗击新冠肺炎疫情的全球战“疫”中，海外中国公民的生命安全和身体健康时刻牵动着祖国的心。近日，外交部领事司司长崔爱民就海外中国公民健康安全和权益保护等问题，接受了新华社记者专访。

崔爱民表示，疫情发生以来，外交部积极落实党中央决策部署，驻外机构加强同驻在国政府沟通，敦促驻在国政府采取切实有效措施保障中国留学生、中资企业人员和侨胞等健康安全和正当权益，要求外方重视中国公民在签证延期、诊断救治和安全保障等方面重要关切，帮助解决各类实际困难。“同时，我们坚决反对一切针对中方人员任何形式的歧视言行，妥善处理涉中国公民领事保护案件。”

他介绍，为更好地提供服务，外交部和驻外使领馆采取增设领事保护求助电话、开通微信群组等方式及时收集、回应公民关切。近两个月，外交部12308领事保护热线接听电话近17万通，为去年同期的3倍。中国驻美、英、德等国大使和总领事通过直播连线方式，同当地中国留学生、侨胞和中资企业人员等在线谈心交流，就大家最关心的问题作出权威解答。驻意大利、巴基斯坦、塞拉利昂等国使领馆组织中国援外医疗专家面向侨胞、留学生进行视频直播，介绍防护知识，提供专业咨询。

崔爱民介绍，外交部和驻外使领馆采取了一系列切实举措，协助海外同胞解决实际困难。驻外使领馆向当地中国公民推介国内多家在线医疗和健康咨询平台，提供免费在线问诊和心理疏导服务。当地侨界、中资企业人员同留学人员建立结对帮扶机制，搭建起中国公民互帮互助平台，协助照料遇困或被隔离人员的日常生活，提供物资采购帮助。

据崔爱民介绍，对确诊或疑似感染的中国公民，驻外使领馆协助及时就医，持续跟踪治疗情况，多渠道敦促驻在国大力救治。“我们紧急筹措必要防疫物资、防疫指南，协调国内有关部门和地方政府，多渠道向在外中国公民发放，以解燃眉之急。此外，国内侨务大省派出疾控、侨务工作组赴疫情严重国家，看望慰问同胞。”他说，外交部还协调有关各方，通过派出临时航班和包机、利用外方包机等办法，多批次接回那些滞留海外、确有困难的同胞。

留学人员特别是未成年人员自我防护能力较弱，融入当地程度较低，是疫情期间重点帮扶对象。“外交部、教育部和中国驻外使领馆积极履行各自职责，像照顾自己的孩子一样，照料留学人员的健康安全和合法权益。”崔爱民说，中国驻外大使、总领事致信当地校长，要求照顾好中国留学人员，切实解决住宿、学业等方面突出困难。

近期，美英等国一些大学因疫情，要求学生搬出宿舍，中国使领馆得知后立即做工作，推动对方为确有困难的中国留学生提供住宿；近百名在俄罗斯的中国留学人员，因医学隔离等原因未能办理居留手续，使馆积极同俄方沟通，妥善解决了问题……

此外，各有关驻外使领馆通过各种渠道筹措口罩、消毒液、消毒湿巾等防疫物资，向留学生提供“健康包”，并通过使馆网站、微信公众号、华文媒体等宣介防护知识及驻在国疫情防控的政策举措等。有的使领馆专门设立“留学生国内家长咨询热线”，有的使领馆联系侨胞帮助陷入困境的未成年学生寻找合适的托管家庭或住处。“针对一些在疫情严重国家，确有困难、急需回国的留学人员，特别是未成年学生，我国政府及时开通临时航班，逐步、有序地接回。”崔爱民说。

崔爱民说，中国驻外使领馆积极推动驻在国政府要尽到对中方人员的保护和救治责任，同时对海外中资企业抗疫提供大力支持，建立起联防联控机制，帮助他们团结一致，共克时艰。

“在此，我们还要再次提醒海外同胞，目前国内已发现多起回国途中受感染的确诊病例。我们呼吁海外同胞要根据世界卫生组织的专业意见，科学防疫，减少外出，‘宅’在当地，居家防护，确保自身健康和安全。”崔爱民同时建议国内同胞，暂时不要前往疫情高风险国家和地区，避免非必要的国际旅行。