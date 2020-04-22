“两癌”早发现早治疗，可防可治

据国家癌症中心2019年发布的全国癌症统计数据显示，女性癌症发病率的增长速度快于男性。同时，英国癌症研究最新预测数据显示，未来20年，英国女性癌症发病率增长速度将比男性快6倍；15年后，女性癌症发病率将增长大约3%，男性癌症发病率大约增长0.5%。另据法国公共卫生局报告，2018年法国男性新增癌症比例为男性癌症患者总数的0.1%，女性新增癌症比例为女性癌症患者总数的1.1%，女性患癌增速比男性高10倍。

数据还显示，我国女性高发的前十大肿瘤有：乳腺癌、肺癌、结肠/直肠癌、甲状腺癌、胃癌、宫颈癌、肝癌、食管癌、子宫癌、脑肿瘤，这些癌症女性发病率增速多比男性高，尤其在20~49岁年龄段，有些甚至是男性癌症发病率的两倍左右。其中，乳腺癌和宫颈癌一直是危害女性健康的两大主要杀手，而“两癌”（乳腺癌和宫颈癌）只要早查早诊早治，均是可防可治的。

50岁以下乳腺癌患者占四成，定期体检及高危筛查是防治关键

据国家癌症中心2019年最新癌症报告显示，我国女性癌症占发病首位的依然是乳腺癌，每年发病约为30.4万，占女性癌症发病率的17.1%。同时，乳腺癌也是世界卫生组织确认的可以通过早期诊断降低死亡率的恶性肿瘤之一，其治疗效果与发现时的病期早晚密切相关。如果能够通过早期筛查实现早诊早治，乳腺癌五年生存率可达90%以上。

中国抗癌协会乳腺癌专业委员会副主委、天津医科大学肿瘤医院乳腺肿瘤三科主任张瑾教授在接受中国妇女报·中国妇女网记者采访时介绍，从年龄分布上看，我国女性乳腺癌发病率在20岁后随年龄增长迅速上升，并于55岁年龄组达到高峰，35岁以下年龄段患者约占10%～15%，50岁以下患者约占40%。

癌症的早期预防及高危筛查，是提高治疗效果的关键。张瑾教授介绍，如果能在乳腺癌的早期阶段发现并进行规范化治疗，患者五年无病生存率可达95%，II期患者也能达到80%以上。

乳腺癌是与基因突变最具相关性的癌症之一，最常见的遗传基因是BRCA1和BRCA2，这两个基因如果发生变异，女性患乳腺癌的风险最高可增至普通人群的10倍以上。张瑾教授提醒，具有乳腺癌家族史的人群，定期的影像学检查不可或缺。因为乳腺肿瘤早期不一定会出现明显症状，单纯靠自检难以及时察觉。

天津医科大学肿瘤医院乳腺影像诊断科负责人路红向记者介绍，目前临床常用的乳腺癌早期诊断方法包括超声检查（US）、乳腺X线检查以及磁共振检查（MRI）等，这些乳腺影像学检查方法对不同年龄、不同情况的女性适用各异。

乳腺X线检查操作简单，价格相对便宜，对以钙化为主要表现、肿块不明显乳腺癌的检出发挥了无法替代的优势。可作为40岁以上女性每年1~2次的常规体检项目。

超声具有良好的软组织分辨力，能够清晰显示乳房及胸壁各层结构，特别是对致密型乳腺能够发现数毫米的小肿块，并确定病变的解剖部位和层次，且无辐射损害，适用于任何年龄和女性任何生理时期（包括妊娠期和哺乳期）。

乳腺超声与X线优势互补，成为国际普遍认可的乳腺影像检查的“黄金组合”。路红建议，30岁以上女性，对乳腺可触及肿块的首次评估，可选择超声检查和乳腺X线检查联合进行。而对于有乳腺癌家族史、BRCA1或BRCA2基因携带者等高危人群，乳腺MRI应作为筛查与随访的首选。

路红还提醒，常规体检时发现的乳腺“结节”和“钙化”都需要根据不同情况区别对待，听从医生的专业建议，既要避免错过早期诊断和治疗的最佳时期，也要避免过度诊断和治疗。一般来说，如果发现的是典型良性结节或良性钙化，定期随诊复查即可。但对于超声或X线检查不能完全排除恶性的实性结节或钙化，医生会建议进一步做乳腺MRI检查，根据检查结果再作相应处理，如果发现高度可疑恶性钙化或结节，必要时需通过穿刺活检明确病变性质，指导下一步治疗。

宫颈癌30岁+发病率迅速上升，HPV疫苗与定期筛查可构筑双重保障

女性癌症发病率排名第6的宫颈癌，虽然其发病率和死亡率在中国女性生殖系统恶性肿瘤中居于第一位，但也是目前唯一病因明确、可防可治的癌症。天津医科大学总医院妇产科主任薛凤霞教授对记者介绍说，我国女性宫颈癌在30岁前发病率较低，30岁及以上年龄组发病率迅速上升，45至55岁左右发病率达到峰值。此外，近30年来的统计数据表明，我国宫颈癌的发病率与死亡率呈年轻化趋势，宫颈癌的防治形势依然严峻。

薛凤霞教授强调，高危型人乳头瘤病毒（HR-HPV）的持续感染是造成宫颈癌的主要原因，可造成宫颈上皮内瘤变等。除此之外，叶酸缺乏、吸烟等因素均可增加宫颈癌发病概率。

人乳头瘤病毒（HPV）感染十分常见，有正常性行为的女性一生中感染至少一种型别HPV的概率达80%，高危型人乳头瘤病毒持续感染可造成宫颈病变，甚至发展成为宫颈癌。

作为可以预防的癌症，宫颈癌的“三级预防”是什么？“一级预防是指接种HPV疫苗，这也是目前对宫颈癌最有效的预防手段。”薛凤霞教授介绍说，目前国内已有3种HPV疫苗上市：1.二价疫苗：可预防70%宫颈癌的发生，适用于9～45岁女性；2.四价疫苗：可预防70%宫颈癌及生殖道疣等HPV感染相关病变的发生，适用于20～45岁女性；3.九价疫苗：可预防90%宫颈癌及生殖道疣等HPV感染相关病变的发生，适用于16～26岁女性。

“需要提醒，接种HPV疫苗获益最大人群是性生活开始前的青少年女性，年龄越小、越早接种越好，家长应尽早为适龄孩子接种宫颈癌疫苗。30岁以上女性也可进行HPV疫苗接种，但获益并没有青少年女性高。”薛凤霞教授强调，HPV疫苗并不能100%减少宫颈癌的发生，因此接种了HPV疫苗的女性，有性生活后仍然需要定期接受宫颈癌筛查，特别是对于年龄较大女性更应该以宫颈癌筛查为主。

宫颈癌的二级预防，是指对宫颈的癌前病变进行筛查，做到早期发现，早期治疗，从而阻止宫颈癌的发生。目前宫颈病变的筛查方法有三种：宫颈脱落细胞学筛查、单纯高危型HPV检测及细胞学+高危型HPV的联合筛查。“最佳筛查还是建议细胞学+高危型HPV的联合筛查。” 薛凤霞教授解释说，HPV检测能检出更多的宫颈癌前病变，而HPV检测用于宫颈癌初筛的最大弊病是筛出HPV阳性会引起人群恐慌，因此HPV筛查异常者可以通过细胞学检测再进行核实，由医生决定下一步处理方案。

宫颈癌的三级预防是指针对宫颈癌前病变进行的规范化治疗。如出现筛查异常，应听从医生的指导及建议，采取相应治疗方法。薛凤霞教授说，随着计算机技术、医学影像技术和图像处理技术的不断发展，立体定向放射治疗（γ刀、X刀）、三维适形放疗、调强放疗、图像引导放疗技术的先后问世，宫颈癌放疗已跨入了“精确”时代。近年来靶向治疗（抗血管生成药物、表皮生长因子受体阻断剂等）、免疫治疗（PD-1抑制剂等）也开启了晚期、复发宫颈癌治疗的新篇章。（记者 高丽）