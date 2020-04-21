国家卫健委：除武汉和哈尔滨外全国正常医疗服务已恢复80%

人民网北京4月21日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，目前全国除武汉和黑龙江省哈尔滨市这些地方正常医疗服务受到一定影响，其他地方正常医疗服务已恢复到去年同期80%水平。

郭燕红表示，根据疫情防控的不同阶段，国家卫健委在不同阶段针对不同地区疫情的风险等级，对恢复正常医疗服务都做出部署和要求。

一是针对低风险地区，要全面加快恢复正常医疗服务，对日常的门诊、急诊、住院、手术等要全面恢复，满足人民群众日常看病就医需求。

二是发挥好互联网医疗作用，通过互联网医疗，加强预约挂号、预约检查、预约诊疗，分时段就诊减少人员聚集，减少由于聚集所发生的感染风险。也利用互联网加强线上咨询，与线下就诊服务有效衔接互补。对原来需要异地就医患者，也可以通过远程医疗，加大技术支持，满足患者对优质资源需求的渴望。

三是抓好风险管控。在恢复正常医疗服务过程中，医院的发热门诊和预检分诊工作要不断完善，加强管理。同时，还要加强院内感染防控，对环境的通风管理、分区域管理，还有消毒隔离管理，排查和管控一些风险，防止造成院内感染传播。即一方面抓好全面恢复正常医疗，同时也要管控好感染风险。