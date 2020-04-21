如何解决新冠恢复期患者心理问题？专家：从三方面入手帮助他们尽快回归生活

人民网北京4月21日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京大学第一医院感染科主任王贵强介绍，针对康复期的患者，首先要关注脏器功能，包括心、肺功能，因为主要累及肺脏，所以要特别关注肺功能的康复。对于一些重患者长期卧床等，需要对各种机能进行相应训练，最后就是心理问题。

王贵强表示，目前国家卫健委正在拟定相应的管理规范，规范的进行对症状、体征的评估，明确包括心肺功能在内的需要进行监测的指标，进行相应的监测梳理。对各层次康复机构、医务人员进行相应培训，让他们掌握对新冠肺炎新发传染病康复的基本技能，做好康复工作。强调对恢复期患者给予积极医疗支持，保障患者有做相应康复的条件。对一些经济困难的家庭，可能还进行一些补贴、补助等政策都会出台。

王贵强认为，不能忽视新冠恢复期患者的心理问题。首先要对大众进行广泛宣教，不让大众歧视新冠恢复期患者，使患者能够尽快恢复到正常工作和生活中。

其次，要对新冠恢复期患者进行心理疏导，减轻他们对疾病的恐惧和压力。让他们知道新冠肺炎是自限性疾病，大部分人都能得到有效救治和恢复，不会出现后遗症等相关问题。

最后，对于个别心理确实有问题的新冠恢复期患者，要给予相应心理救治和疏导。大众对他们一定要很好地关心、照护，要使这些新冠肺炎患者进行正常的生活，尽早回归工作岗位。