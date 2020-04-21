专家：新冠肺炎出院患者实行“14+14”管理措施

人民网北京4月21日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京市方庄社区卫生服务中心主任吴浩就新冠肺炎出院患者的跟踪随访及健康管理相关措施进行了回应。

吴浩介绍，以武汉为例，新冠肺炎出院患者实行“14+14”管理措施，在康复驿站进行14天集中隔离康复管理后，如没有其他问题，继续转入14天居家康复管理。此过程由基层医疗机构承担出院患者健康管理的主体责任。

吴浩表示，武汉的新冠肺炎出院患者全部纳入了家庭医生签约服务范围，做到了应签尽签，应管尽管，主要提供三种服务：一是督促辖区内新冠肺炎出院患者在解除集中隔离康复后的两周做好居家健康管理工作；二是在出院患者解除集中隔离后的4周之内，家庭医生需每日了解其体温、呼吸状况等，一旦出现发热或呼吸道症状以及其他不适，协同和指导其到相关医疗机构就诊；三是基层社区卫生机构在完成出院患者健康监测的同时，要对其康复状况进行定期评估，加强健康教育，提供康复指导和心理疏导。

吴浩表示，对于境内的外国患者，采取如上一视同仁的管理措施。（实习生武雯婧）